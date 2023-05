VIDEO/ Cristina Kirchner, en Duro de Domar por C5N: el intento de magnicidio, la economía y su rol de cara a las

Este jueves la invitada «dura de domar» en el programa de C5N fue nada menos que de la vicepresidenta, en su reaparición en TV. Duro de Domar tuvo este jueves como invitada especial, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su reaparición en televisión luego de varios años y en la previa al esperado acto del 25 de mayo en Plaza de Mayo.

El ciclo que conduce Pablo Duggan todos los días desde las 21.30 horas en C5N tuvo este jueves una visita muy especial. «#DuraDeDomar», fue el hashtag elegido para referirse a la vicepresidenta, que hizo así su reaparición televisiva.

Consultada sobre si se va candidatear este año, teniendo en cuenta el pedido de la gente, Cristina sostuvo: “Está muy claro lo que dije y publiqué… Yo no me manejo hormonalmente, siempre me manejo por mis neuronas”.

Con relación a las elecciones de 2019, cuando eligió a Alberto Fernández paa encabezar la fórmula presidencial del Frente de Todos, dijo: “Quiero hablar lo más descarnadamente posible: en 2019, un 18 de mayo, se vio aquel video cuando lo proponía a Alberto como presidente, y no fue porque sí o porque no nos alcanzaran los votos…”

“Muchos gobernadores decían ‘se terminó el ciclo de Cristina’; la CGT no se sabía si estaba con Macri o con el peronismo, los movimientos sociales estaban también ahí… Había que asegurar el triunfo del peronismo, y la única manera era reagrupar a todas las fuerzas y fue una buena estrategia”, afirmó.

En ese sentido, la vicepresidenta señalo: “Nunca una estrategia se puede tomar fuera del contexto en el que tomás la decisión”.

Los problemas de la economía

Sobre la situación económica actual, Cristina indicó: “Creo que en algunos momentos advertí sobre algunos problemas… Esta regresión que tenemos en la distribución del ingreso… Cuando me fui, los trabajadores tenían una participación del 56% del PBI”.

“Comer cuatro veces por día y comer bien, no es una cuestión ideológica; tampoco tener un lugar digno donde vivir, poder estudiar y progresar, no es de populistas: está en el ADN del pueblo argentino”.

Intento de magnicidio

Al referirse al atentado que sufrió, Cristina dijo: «El intento de asesinato sí me ha impactado mucho, porque pensé qué sería de Florencia si yo no estoy… Me impactó, me cambió, medidas de seguridad que antes no tomaba”.

Por otro lado, advirtió que “el fiscal pide el secuestro del teléfono de Milman y la jueza se lo niega, y Milman se presenta en la causa con el abogado de los gendarmes del caso Santiago Maldonado”.

Persecución política y judicial

“Todas las causas que me han armado son sobre bienes que están en mi declaración jurada. Todo lo que tengo estaba en las declaraciones juradas, de toda la vida”, sostuvo la expresidenta.

Qué va a hacer Cristina de ahora en más

“Lo que me queda por hacer es militar porque he militado toda la vida”, indicó Cristina al ser consultado sobre lo que hará de no ser candidata en las elecciones de este año. “Voy a hacer el papel de siempre: seguir militando”, subrayó.

“Todas las campañas son difíciles”, dijo, afirmando que la victoria electoral del peronismo dependerá “de que volvamos a enamorar a la sociedad, de que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos tenían un buen salario, en que les alcanzaba para ahorrar… Se puede hacer porque lo hicimos”, dijo.

Finalmente, Cristina señaló: “No quiero victimizarme, pero nunca vi a nadie que atacaran como me atacan a mí, es solamente comparable con lo que hicieron con Perón y Eva Perón”.

Cuando todavía no se había confirmado de quién se trataba, Lautaro Maislin estuvo de recorrida consultando opiniones y el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, fue contundente. «Si dicen que es dura de domar, es Cristina Kirchner, sin dudas. Debería decir ‘imposible de domar'», sentenció.

Finalmente, Pablo Duggan confirmó este martes que se trata de Cristina Kirchner. El anuncio surge en la misma jornada en la que lanzó su carta sobre las candidaturas para las elecciones 2023.

«No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura», sentenció la vicepresidenta ratificando sus declaraciones tras el veredicto de la Causa Vialidad, cuando dijo que no sería candidata a ningún cargo.