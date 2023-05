SANTIAGO SERÁ SEDE DEL TORNEO “NORTE GRANDE” DE SELECCIONES PROVINCIALES DE RUGBY

Por primera vez en la provincia, este viernes 26 se realizará en el Santiago Rugby Club de ciudad Capital el Torneo del Norte Grande Argentino que se desarrollará con partidos de menores y mayores entre el equipo local y su par de Tucumán.

El anuncio fue realizado este martes en el Polideportivo provincial, con la presencia de Raúl Ávila por la Secretaría de Deportes, junto al presidente de la Unión Santiagueña de Rugby, Juan Manuel Maza; el coach del equipo santiagueño, Carlos Rafael, y los organizadores del evento, el ex Puma Martín Terán y Fortino Caetano.

Con el objetivo comenzar a dar rodaje a los jugadores, observarlos y proyectar una franquicia del NOA entre las provincias de Salta, Tucumán y Santiago para la competencia profesional, este evento busca también formalizar los partidos en paralelo con shows, fanzone y sorteos de entradas para el partido de Los Pumas vs All Blacks; también con la presentación de stands informativos y de sponsors.

En este contexto, el titular de la USR, comentó que “este partido demuestra la jerarquía que hay en esta zona del país”.

También destacó: “Buscamos incentivar y crear un espectáculo que conlleve no solamente el juego, sino crear un espacio recreativo para todos”.