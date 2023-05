Cristina Kirchner en Plaza de Mayo: quiénes la acompañaron y cómo se ubicaron en el escenario

En medio de especulaciones y mientras crecen la expectativas de cara al cierre de listas para las elecciones 2023, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó este jueves el acto en Plaza de Mayo en donde se mostró cerca de diferentes dirigentes del Frente de Todos.

Sin la presencia del presidente Alberto Fernández (ni sus funcionarios más allegados), la ex mandataria, que ya avisó que no será candidata a ningún cargo en estas elecciones estuvo acompañada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Una de las imágenes más fuertes, antes del discurso y durante el himno, fue la que mostró a Cristina, con Wado y Massa de fondo. Mientras habló en el atril, la vicepresidenta tuvo a su derecha a los gobernadores Kicillof y Ricardo Quintela, y a su izquierda a Máximo, los ministros y Juan Grabois, en ese orden.

Quiénes acompañaron a Cristina Kirchner en el escenario

En primera fila, la vicepresidenta escogió rodearse de sus más allegados y de referencias nacionales y provinciales del Frente de Todos. Además de los mencionados, a su izquierda, tenía a Alicia Kirchner (hermana de Néstor y gobernadora de Santa Cruz), sus nietos y la madre de ellos: Rocío García, actual diputada provincial santacruceña.

A su derecha, luego de los gobernadores, estaban Estela de Carlotto y Taty Almeida junto a otras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En su cercanía también estaba el titular de la UOM, Abel Furlán.

Alrededor de la ex mandataria se podían ver dirigentes políticos y sindicales que nucleaban todo el arco del Frente de Todos: los diputados Hugo Yasky y Cecilia Moureau, el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Filmus, el senador Oscar Parrilli, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque, el secretario Legal y Técnico de la Nación Carlos Zannini y el ex gobernador bonaerense y canciller Felipe Solá, entre otros.

El escenario también lo completaron funcionarios nacionales, como Gustavo Katopodis (Obras Públicas), Santiago Maggiotti (Hábitat), Diego Giuliano (Transporte), Fernanda Raverta (ANSES) y Lucía Corpacci (senadora nacional, ex gobernadora de Catamarca). También estaba el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, y la legisladora porteña Victoria Montenegro.

Se destacó también la presencia de intendentes y dirigentes bonaerenses: Martín Insaurralde (jefe de Gabinete), Nicolás Kreplak (ministro de Salud), Sergio Berni (Seguridad), Daniela Vilar (Medio Ambiente), Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes), Pablo Zurro (Pehuajó), Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Otermín (presidente de la Cámara de Diputados), Gustavo Menéndez (ex jefe comunal de Merlo), Francisco Durañona (ex intendente de San Antonio de Areco) y Julián Domínguez (ex candidato a gobernador).