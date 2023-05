El llamativo intercambio entre Wado de Pedro y Sergio Massa en Mercedes: «Wado, es tu casa…»

El escenario político del oficialismo es, por el momento, incierto. En especial, luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner omitiera hacer cualquier tipo de mención sobre el candidato o los precandidatos que tendrá el Frente de Todos para las próximas elecciones en el acto que se llevó a cabo el pasado jueves en Plaza de Mayo.

En este marco de situación, Sergio Massa y Eduardo ‘Wado’ de Pedro -ambos presidenciables- se mostraron juntos en una ceremonia para anunciar el regreso del tren que une la ciudad de Mercedes con Tomás Jofré y protagonizaron un divertido momento en la ciudad de la cual es oriundo el titular del Ministerio del Interior.

Luego de plantear la necesidad de «repensar una Argentina nueva para un mundo nuevo» y asegurar que van a «seguir trabajando en esta Argentina federal», el ministro del Interior expuso al de Economía, que no se esperaba tener que tomar la palabra: «Así que, para no extenderme más y darle la palabra al compañero Sergio, queremos un saludito porque viaja a China a buscar recursos para el sistema ferroviario. Va a hacer un viaje y va a seguir poniendo el cuerpo, agarró una papa caliente y va a seguir poniendo el cuerpo», dijo Wado entre sonrisas por haberle cedido el micrófono casi ‘de prepo’ al titular del Palacio de Hacienda.

En el vídeo, puede verse cómo el ministro de Economía le dice algo al oído al del Interior, lo cual acabó aclarando luego: «Yo les voy a contar por qué lo insulté, para que quede claro», comenzó diciendo. Y agregó: «Veníamos hablando en el tren y yo le decía ‘es tu casa, es tu pueblo, hablá vos’. A Wado le pasa con Mercedes lo que a mí me pasa con Tigre. Esa idea de todo lo que vemos y soñamos, lo proyectamos en nuestro lugar», indicó luego del insulto que lanzó a su par.

«Le dije ‘Wado, es tu casa, es tu pueblo, hablá vos que es lo importante’. Y por eso lo reté un poquito pero fue con mucho cariño», sostuvo Massa con una sonrisa. En este sentido, compartió con los mercedinos la relación que lo une al titular de la cartera del Interior: « Nosotros compartimos muchas horas, muchos días, muchos mates, también nos peleamos en algún momento. Nos juntamos cuando vimos a la Argentina en peligro, cuando vimos que no había límite, que todo era para algunos pocos. Empezamos a pensar cómo reconstruir la idea de esa gran familia que era el Frente de Todos, con sus divergencias, con sus competencias, pero sobre todo con un sueño de un país federal y no concentrado en la Ciudad de Buenos Aires«.

Finalmente, expresó su clara postura en relación a las elecciones: «Podemos tener errores pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano. Y eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro, no tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca, si no por cuál es la Argentina que construimos«.