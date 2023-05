LA MUNICIPALIDAD DE LORETO INVITA A TODA LA COMUNIDAD LORETANA A PRESENCIAR LOS JUDEPRO ETAPA REGIONAL

La Municipalidad de Loreto, a través de la Dirección de Deportes, a cargo del Prof. Luis Grigüeli, invita a toda la comunidad loretana a presenciar mañana martes los “JUDEPRO” etapa regional, con sede en nuestra ciudad.

En dicho evento, se desarrollarán las actividades de las diferentes disciplinas como: atletismo, hockey, básquet y vóley. Además, participarán deportistas de Atamisqui y Brea Pozo, entre otras localidades de la región 7.

Cabe destacar que, las diferentes disciplinas que pasan directamente a instancias interregionales por no tener competencia son: vóley femenino, fútbol 11 masculino, fútbol sub14 y sub 16, fútbol femenino sub 16, canto, baile y cultura.

También, desde la Dirección de Deportes se informa que todas estas disciplinas que han sido nombradas con anterioridad fueron ganadoras en la etapa local desarrollada.