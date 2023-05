WADO DE PEDRO SOBRE UNA POSIBLE CANDIDATURA: «ESTOY PREPARADO»

El ministro del Interior, Wado de Pedro, habló este lunes sobre una posible precandidatura presidencial por el Frente de Todos, en el marco de las recientes especulaciones luego que la vicepresidenta Cristina Kirchner anunciara que no sería candidata a ningún cargo.

«Si me toca y me acompañan estoy preparado», expresó De Pedro en diálogo con el programa Multiverso Fantino. «Generalmente pienso en términos colectivos. Desde que el espacio empezó a pensar en candidaturas nuevas, en caras nuevas, desde que empezamos a discutir el futuro de la Argentina y se empezó el trasvasamiento generacional. Cuando Cristina habló de que no iba a ser candidata y que era necesario que las nuevas generaciones tomen la posta, yo dije que quería ser parte de una generación que piense soluciones distintas, diferentes, a los problemas de los Argentinos», agregó.

Sobre la posibilidad de ir a una PASO, el funcionario, señaló: «Se que voy a ser parte. Yo no peleo. No soy de las personas que soñaron con ser algo. Siempre soñé con que Argentina funcione, con que la suerte que tuve yo de vivir en una familia que me pudo dar trabajo y contención, que esa felicidad la puedan tener otros y otras».

Ante la consulta sobre si su lugar dentro del armado electoral del Frente de Todos puede ser encabezando una lista, Wado aseguró: «Si me toca y me acompañan estoy preparado».

Por último, el ministro añadió que, más allá de las candidaturas, «si queremos hacer las cosas de una manera diferente, hace falta dejar el marketing, las campañas y el próximo gobierno se va a tener que sentar con trabajadores, industriales, con dueños de los medios, para ver cómo resolvemos los problemas estructurales».