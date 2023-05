GILDO INSFRÁN ASEGURÓ QUE PATRICIA BULLRICH «NO SERÁ PRESIDENTA PORQUE ES UNA FRACASADA»

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, cruzó este martes a la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, quien en su visita a la provincia calificó como «extorsivo» el «federalismo» del mandatario provincial, y dijo que «puede venir a insultarnos y amenazarnos», pero «le aseguramos que no será presidenta del país porque carece totalmente de nivel político» y «porque todo lo que hace y dice está movido por el odio».

«No puede ser que venga una señora, que no tiene catadura para venir a insultarme como lo hizo ayer, de decir que somos corruptos, dictadores… una señora que ha recorrido todos los partidos. Como no existe más la UCD, no puede, porque sino también sería de la UCD», recordó el mandatario provincial.