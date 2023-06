ZAMORA RECIBIÓ A DIRIGENTES DE LAS FEDERACIONES DE FÚTBOL DE URUGUAY, GAMBIA, COREA DEL SUR Y ECUADOR

El gobernador Gerardo Zamora asistió este jueves por la tarde al Estadio Único Madre de Ciudades, donde se disputaron los partidos de octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20. En el primer turno, Uruguay vs Gambia y luego Ecuador vs Corea del Sur.

Acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, el mandatario recibió a los representantes de las asociaciones de fútbol de estos cuatro países. Primero dio la bienvenida al presidente de la Asociación Uruguaya, Ignacio Alonso Labat; luego al titular de la Federación de Gambia, Lamin Kaba Bajo; también al representante de la Federación de Fútbol de Corea del Sur, Chang Woe Ryong, y al presidente de la Comisión de Selecciones de Ecuador y vocal del directorio, Rodrigo Espinoza.