Arrancaron los festejos por el cumpleaños 104 del Club Atlético Central Córdoba con un evento especial en el club en donde se reconocieron a protagonistas de la historia del Ferroviario.

En este acto estuvo presente la dirigencia del Club encabezada por el presidente Ing. José Alfano, sus vicepresidentes Ing. Víctor Paz Trotta y Dr. Darío Alarcón, y demás autoridades. Como así también el Subsecretario de Deportes de Santiago del Estero, Prof. Carlos Dapello.

Fue un grato momento en donde fueron homenajeados ex dirigentes, ex futbolistas y ex colaboradores, que engrandecieron la rica historia del Ferroviario.

Los dos momentos más emotivos de la celebración fue el momento en el que se bautizó a la sala de prensa del club con el nombre de “Héroes de la Bombonera 1967” con la presencia de aquellos gloriosos jugadores que vencieron a Boca de visitante, siendo el primer equipo del interior del país en ganar en aquel estadio.

Mientras que el otro momento emotivo fue al bautizar la oficina de presidencia con el nombre de Luis Castellini.

Este sábado seguirán los festejos en el marco del 104º aniversario de Central Córdoba en las instalaciones del club a partir de las 22 con diferentes artistas como Claudio Acosta, Negro Juárez, Mishki Simi, Karam, Meta Chango y Martín Figueroa.