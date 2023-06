EL VICEGOBERNADOR ENCABEZÓ ACTO OFICIAL POR EL 202° ANIVERSARIO DEL PACTO DE VINARÁ

En representación del gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, acompañado por el comisionado municipal local, Claudio Alderete, encabezó esta mañana el acto oficial por el 202° Aniversario del Pacto de Vinará en la Plazoleta “Pasos de los Próceres” de esa localidad del departamento Río Hondo.

En un nuevo aniversario del tratado firmado entre Santiago del Estero y Tucumán que puso fin al conflicto que enfrentaban ambas provincias por la autonomía santiagueña, el Vicegobernador transmitió los saludos del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, de la presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora y del senador nacional, José Emilio Neder.

En tal sentido, agregó: «También el gobernador de Tucumán, Dr. Juan Manzur me pidió que les transmita su afectuoso saludo, las disculpas del caso por no poder asistir por compromisos en su agenda laboral y me pidió que ratifique esta hermandad entre los pueblos de Santiago y Tucumán».

En la ocasión, también estuvieron presentes el director General de Municipalidades, José Herrera; el intendente de Las Termas de Río Hondo, Dr. Jorge Mukdise; Alejandro Yocca, director General de Patrimonio Cultural; Dr. Luis Herrera, director de Relaciones Institucionales de la Cámara de Diputados; diputado provincial, Andrés Sedrán; comisionados municipales de localidades vecinas; representantes de fuerzas de seguridad de la Nación, entre ellas, PSA y Prefectura Naval Argentina, y Policía de la Provincia.

En su mensaje, Silva Neder señaló que el Gobierno provincial «es uno de los principales defensores del federalismo y de las autonomías».

Remarcó: «Aquí, en Vinará, se pudo plasmar mediante el diálogo, la emancipación del pueblo santiagueño, su autonomía, para elegir sus gobernantes y a partir de allí fijar políticas y objetivos, los mismos que hoy se fija el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, ratificando esa voluntad de ser un pueblo libre y soberano en cada decisión de política de Estado que se toma con el gobernador Gerardo Zamora a la cabeza».

«Esa decisión -precisó- es que todos los santiagueños y santiagueñas estemos cada día mejor sin importar condicionamientos, desde el libre albedrío, solamente con la única limitación de que esas decisiones sean para el bien del pueblo y el engrandecimiento de cada uno de los veintisiete departamentos que integran la geografía provincial».

El Vicegobernador recordó que aquel Tratado de Paz y Amistad rubricado entre estas dos provincias y que fue declarado de interés por la Legislatura santiagueña, «fue una clara demostración de la grandeza de los hombres de aquel tiempo, que entendieron que el enemigo no estaba adentro de esas provincias en cimientes, de lo que sería la verdadera Unión Nacional, sino que el enemigo estaba afuera, que era el realista, el invasor».

Asimismo, el comisionado Alderete resaltó el constante apoyo y acompañamiento del gobierno provincial, resaltando «la importancia de conmemorar el hecho histórico de gran trascendencia que significó la firma del Tratado de Vinará, en un pueblo que permanentemente busca mejorar la calidad de vida de sus pobladores».

Durante el acto se presentaron ofrendas florales al pie del Busto del Brigadier Gral. Juan F. Ibarra y además se hizo entrega del documento de la Honorable Cámara de Diputados que declara de interés provincial el aniversario del Tratado de Paz.

El gran valor histórico que encierra el Pacto de Vinará como uno de los principales puntos de inicio de la construcción nacional, a partir del sabio juicio de próceres como Juan Felipe Ibarra y Aráoz, quienes supieron ver la importancia de la alianza y el compromiso entre los pueblos hermanos de Tucumán y Santiago del Estero.

Finalizado el acto protocolar, se desarrolló el desfile cívico militar, que contó también con la participación de agrupaciones gauchas.

Luego del acto protocolar, se llevo a cabo un almuerzo Criollo y un festival artístico.