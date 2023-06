EL GOBERNADOR ZAMORA RECIBIÓ LA VISITA DE EX COMBATIENTES DE MALVINAS

El gobernador Gerardo Zamora recibió este jueves en Casa de Gobierno la visita de un grupo de veteranos de guerra, en vísperas del 33°Congreso de la Confederación de los Ex Combatientes de Malvinas que se realizará este viernes 9 de junio en el complejo Juan Felipe Ibarra con la participación de representantes de todo el país.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde Omill, acompañó al mandatario en el encuentro con los presidentes del Centro de Ex Combatientes de Santiago del Estero, David Díaz; de la Confederación de Ex Combatientes de Argentina, Ramón Robles, y de la Comisión Nacional de Ex Combatientes en Cancillería, Adolfo Schweighofer; también el miembro de la Comisión Nacional del Ministerio del Interior, Horacio Zserman, y representantes de las federaciones de Santa Fe y La Pampa.

En un encuentro ameno, Ramón Robles agradeció al gobernador por el apoyo a los ex combatientes santiagueños en sus diferentes actividades, como en este congreso que reunirá a miembros de 21 organizaciones.

También resaltó el compromiso de la provincia para “buscar los medios que permitan que familiares de los santiagueños caídos en combate puedan ir a poner una flor en la tumba en el cementerio de Darwin».

Tras la reunión, David Díaz explicó que durante el encuentro con las autoridades también se abordaron temas que serán desarrollados este viernes en el congreso.