SE ABRE LA INSCRIPCIÓN ONLINE DE DOCENTES PARA COBERTURA DE CARGOS

El Consejo General de Educación, a través de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los Niveles Inicial, Primario y Modalidades, Secundario y Superior, informa a la docencia en general que a partir de las 00 horas del lunes 12 de junio y hasta las 23.59 del vernes 14 de julio de 2023, se llevarán a cabo las Inscripciones online para el Listado de Orden de Mérito Ordinario 2024, a través del sistema Sicobce y de manera no presencial.

Los requisitos para efectuar la misma son los previstos en el Art. 7 de la Ley Nº 6.976 y su modificatoria Ley Nº 7.369 “Régimen de Valoración De Títulos y Antecedentes para la Docencia de Santiago del Estero” y las pautas previstas en la Resolución N° 994/2023 del Consejo General de Educación, que a continuación se detallan:

Deberán ingresar al portal del CGE www.cgesantiago.gob.ar y seleccionar el icono SICOBCE. El sistema le asignará el Piso y la Junta de Calificaciones y Clasificaciones donde será clasificado (turno), al solo efecto de la organización interna de las mismas.

El trámite es no presencial, en ningún caso el docente deberá concurrir a las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones.

Para inscripciones por primera vez (sin legajo en juntas), el docente deberá completar la solicitud de inscripción en el Sistema Sicobce, el cual le asignará un turno al solo efecto de la organización interna de las juntas, y cumplir con los requisitos que exige el Art. 7° inc. a) de la Ley N° 6.976y su modificatoria 7.369, a saber: Carpeta espiral o tres solapas; 5 folios; fotocopia D.N.I. ambos lados; certificado de residencia; foja de servicio (si la tuviere) de los ámbitos privados y/o municipales; fotocopia de título (debidamente autenticado por la autoridad educativa); constancia de título en trámite original (con sus respectivas firmas y sellos); fotocopia de certificados de capacitaciones (autenticados únicamente por autoridad educativa).

Los docentes con inscripción en junta (Re-inscripciones anuales) deberán completar la solicitud de inscripción en el Sistema Sicobce, el cual le asignará un turno al solo efecto de la organización interna de Juntas; si agregan a su legajo una nueva titulación, solo deberá remitir constancia de la nueva titulación -Art. 7° inc. b) de la Ley N° 6.976y su modificatoria Ley Nº 7.369.

Los antecedentes de capacitación a presentar serán los emitidos con fecha límite hasta el 31 de Mayo de 2023.

Solo se considerarán para su valoración las certificaciones que cuenten con resolución de aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia y/o Ministerio de Educación de la Nación, de conformidad a la ley 6.976 y su mod. Nº 7.369.

La documentación a presentar deberá ser autenticada por autoridad educativa.

En todos los casos, el docente deberá enviar la documentación en sobre cerrado, el cual deberá estar rotulado, indicando datos personales: apellido y nombre, DNI, celular, e-mail y pegado el turno impreso emitido por el Sicobce.

Los docentes deberán remitir la documentación y certificaciones, a través de los Centros de Recepción de Capital, Banda e interior habilitados a tal fin, a partir del día 12/06/23 hasta el lunes 17/07/23 inclusive, en el horario de 8.00 a 12 hs. (recordar que el turno asignado es al solo efecto de la organización interna de las Juntas), a los siguientes lugares: Para los docentes domiciliados en los Departamentos Capital y Banda se recepcionará la documentación en la sede del Consejo General de Educación, sito en av. Belgrano (S) Nº 1940 de la ciudad de Santiago del Estero.

Para los docentes del interior de la provincia la documentación será recepcionada por los siguientes centros habilitados:

AÑATUYA, DPTO. TABOADA: CIC – Centro Integrador Comunitario; ATAMISQUI, DPTO. ATAMISQUI: Edificio Municipal; BANDERA, DPTO. BELGRANO: Dirección de Derechos Humanos (Anexo Municipal); BREA POZO, DPTO. SAN MARTÍN: Edificio Municipal; CAMPO GALLO, DPTO. ALBERDI: Punto Digital – Edificio Municipal; COLONIA DORA, DPTO. AVELLANEDA: Calle Maipú Esq. Moreno; FRÍAS, DPTO. CHOYA: Casa de la Cultura GARZA, DPTO. SARMIENTO: Comisión Municipal; LOS JURÍES, DPTO. TABOADA: Centro Integrador Comunitario; LOS TELARES, DPTO. SALAVINA: Edificio Municipal; OJO DE AGUA, DPTO. OJO DE AGUA: Biblioteca Julio Bastamente (Calle 27 de abril 98); PAMPA DE LOS GUANACOS, DPTO. COPO: Edificio Municipal; PINTO, DPTO. AGUIRRE. Biblioteca Municipal “Manuel Belgrano”; POZO HONDO, DPTO. JIMÉNEZ: Oficina de Educación Municipal, Municipalidad de Pozo Hondo; QUIMILÍ, DPTO. MORENO: Escuela Municipal de Artes y Oficios (Calle Independencia y Obispo Yanes); SAN PEDRO DE GUASAYÁN, DPTO. GUASAYÁN: Subsecretaría de la Mujer (Av. 27 de Abril y Urquiza); SELVA, DPTO. RIVADAVIA: Juzgado de Faltas (Av. José Belletti) y Agencia de Desarrollo Regional Selva (9 de Julio s/n) ; SUMAMPA, DPTO. QUEBRACHOS: Edificio Municipal, Planta Baja; SUNCHO CORRAL, DPTO. IBARRA: Edificio Municipal; TINTINA, DPTO. MORENO: Edificio Municipal -1° Piso; NUEVA ESPERANZA, DPTO. PELLEGRINI: CETYC (Hospital Viejo); MONTE QUEMADO, DPTO. COPO: Edificio de Centro Cultural y Secretaría de Educación y Cultura Municipalidad de Monte Quemado. BELTRÁN, DPTO. ROBLES: Sede UNSE. (Avda. 27 de Abril Esq. Moreno); CLODOMIRA, DPTO. BANDA: Punto Digital (Avenida Mitre y República); FERNÁNDEZ, DPTO. ROBLES: Municipalidad de Fernández. Oficina de Cultura y Educación; LA CAÑADA, DPTO. FIGUEROA: Punto Digital (Calle San Martín al costado de la Comisión Municipal); BANDERA BAJADA, DPTO. FIGUEROA: Edificio Comisión Municipal. LUGONES, DPTO. SARMIENTO: Edificio Comisión Municipal; LAS DELICIAS, DPTO. PELLEGRINI: Edificio Comisión Municipal; SANTO DOMINGO, DPTO. PELLEGRINI: Edificio Comisión Municipal; EL MOJÓN, DPTO. PELLEGRINI: Edificio de Comisión Municipal; LORETO, DPTO. LORETO: Oficina de Secretaría de Educación. Edificio Municipal; TERMAS DE RÍO HONDO, DPTO. RÍO HONDO: Centro Cultural «General San Martín»- Punto Digital. SANTO DOMINGO, LOS ROMANOS – Comisión Municipal Los Romanos

El docente deberá remitir la documentación dentro de las 48 horas de haber cerrado y finalizado su inscripción en el sistema Sicobce en la forma indicada más arriba.

Para mayor información ingresar a www.cgesantiago.gob.ar.

La inscripción y presentación del legajo es de exclusiva responsabilidad del docente.