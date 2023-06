ZAMORA PARTICIPÓ DE LA APERTURA DEL 33° CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN DE COMBATIENTES DE MALVINAS

Con la presencia de veteranos de distintos puntos del país, se realizó este viernes el acto de apertura del 33° Congreso de la Confederación de Combatientes de Malvinas, encabezado por el gobernador Gerardo Zamora y el vicegobernador Carlos Silva Neder, junto con los presidentes de la Confederación Combatientes de Malvinas, Ramón Robles; de la Comisión Nacional de Ex Combatientes en Cancillería, Adolfo Schweighofer, y del Centro de Ex Soldados Combatientes de Santiago del Estero, David Díaz.

La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditorio del Complejo Juan Felipe Ibarra. También estuvieron la ministra de Justicia y DD.HH, Matilde O’Mill, y la intendente de la Capital, Norma Fuentes.

Luego de la bienvenida de David Díaz, el titular de la confederación agradeció la presencia de Zamora en este evento. “Es estos 33 congresos realizados es la primera vez que un gobernador nos acompaña, es realmente algo que no nos pasó nunca”, destacó.

Por su parte, el mandatario realzó la figura de quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía en el Atlántico Sur. “Nosotros –señaló- tenemos 14 santiagueños que quedaron en Malvinas; nos sentimos muy comprometidos, no solo con los derechos, el acompañamiento y la situación de nuestros veteranos de Malvinas, que por mucho tiempo fue ignorada”.