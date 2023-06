Nación y provincia llevaron a cabo multitudinaria jornada sobre enfermedades crónicas no transmisibles

Con la presencia de autoridades sanitarias de la provincia y de la Nación y la participación de los equipos de Salud de la Capital, La Banda y el interior, se llevó a cabo este miércoles una jornada que tuvo como objetivo reforzar la implementación de vías clínicas y herramientas para la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles (ENT) como son las cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.

Estas enfermedades constituyen una verdadera pandemia a nivel mundial y son la primera causa de muerte, discapacidad y complicaciones en la población. Principalmente las enfermedades cardiovasculares (infartos, ACV, insuficiencia renal, etc) y la diabetes provocan el 80% de las muertes prematuras que causan las ENT.

En el plenario de cierre participó la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; el Dr. Nicolás Haeberer, director nacional de Abordaje Integral de ECNT; la Dra Julieta Méndez, coordinadora del Programa Nacional de Diabetes; el Dr. Sebastián Laspiur, consultor de ENT de la OPS Argentina; el Dr Augusto Vallejos, coordinador del programa de Abordaje Integral de Enfermedades Renales; la Dra Alejandra Alcuaz, consultora ENT del Ministerio de Salud de la Nación y el Dr. Hugo Feraud, asesor de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación.

En la mesa, donde se hizo un intercambio con los participantes, también estuvieron el Dr. Luis Orellana, coordinador de la Unidad de Enfermedades Crónicas, la Dra Laura Guevel del Programa Redes y la directora del Interior, Dra Graciela Alsogaray.

“Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte de la población mundial. Por esta razón, el ministerio viene trabajando en diferentes abordajes de prevención promoción, detección y tratamiento oportuno”, afirmó la ministra Nassif.

En este sentido destacó la gobernanza de la Nación y el desarrollo de herramientas e innovaciones tecnológicas, tanto a nivel provincia como nacional, que están permitiendo mejorar el acceso a la detección temprana y la accesibilidad a tratamientos de calidad,

“Estamos comprometidos con las metas propuestas para disminuir la enfermedad no transmisibles como son hipertensión arterial la diabetes y la enfermedad renal crónica; a través de la estrategia Hearts” dijo la ministra, al tiempo que anunció que en el Smart City se presentó este miércoles una nueva tecnología desarrollada en la provincia “para identificar en la población que hoy tenemos georreferenciada, a aquellas personas que puede presentar riesgos de hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, generando una alerta en el primer nivel de atención, para brindar atención y seguimiento”, explicó.

“De Nación estamos muy contentos con la provincia porque se están integrando efectivamente las acciones”, afirmó el Dr. Haeberer, quien señaló que Santiago es una de las primeras provincias en trabajar en entornos saludables, escuelas, instituciones y lugares de trabajo. Comentó que en esta oportunidad “se está presentando un protocolo de hipertensión estandarizado, para diabetes y enfermedad renal de implementación técnica que la provincia hace propio”.

Los malos hábitos de vida, principalmente de consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol y la alimentación poco saludable con un aumento en el sobrepeso y obesidad, amenaza a nuestras próximas generaciones con el aumento de la morbimortalidad.

De la organización de la jornada participaron las direcciones de APS, Interior, la Unidad de Enfermedades Crónicas, los programas Sumar; Redes y Proteger, el Municipio de la Capital y la Dirección Nacional de abordaje de enfermedades no transmisibles.