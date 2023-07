SE REALIZÓ LA INSTANCIA INTERREGIONAL DE LOS JUDEPRO EN LAS TERMAS DE RÍO HONDO

La jornada se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Municipal, contando con la presencia de la Directora de Deportes Prof. Mirna Sosa, quien estuvo en representación del Intendente Dr. Jorge Mukdise y la Coordinadora General de JUDEPRO a nivel provincial Sara Radi.

Las disciplina deportivas que participaron fueron Voley masculino y femenino en las categorías Sub 15 y Sub 17, Básquet Sub 15 y Sub 17 en categoría masculino, hamball Masculino Sub 14, Futsal Masculino Categoría Sub 15, Hockey Sub 14 Femenino, Fútbol Masculino y femenino sub 14 y sub 16, Beach Volley sub 14 Masculino y femenino. Adultos mayores, Tejo MIXTO, Sapo mixto, truco Masculino.

Resultados

Los ganadores de las distintas disciplinas son: En ¹ categoría Fútbol 11: ganó el sub 14 coinor de frías; en la sub 16 coinor de frias; en Fútbol 11 femenino el sub 16 coinor de frias.

En Fútbol 7 mixto ganó el Sub 14 de Pozo hondo. En el Futsal sub 16 ganó Coinor.

En la categoría Voley sub- 17 ganó Frias en masculino y femenino; en Voley masculino el Sub15 de SAN Pedro de Guasayan.

En Voley Playa ganó Frías en Femenino femeninos. En Hockey femenino sub 14 ganó Nueva Esperanza.