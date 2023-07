Escándalo: Impugnan la lista de Patricia Bullrich en Santiago del Estero por presentar avales con fallecidos

La precandidata presidencial de Juntos Por el Cambio, quedó envuelta en un escándalo tras presentar avales de personas fallecidas hace años en la provincia de Santiago del Estero.

La Justicia Electoral de Santiago del Estero, dio a conocer este martes detalles acerca de los frentes y partidos que se presentaron a competir en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de este 2023.

Entre la información que difundió públicamente, se filtró un verdadero escándalo que ensombrece la figura de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Es que la lista que presentó el espacio de la ex ministra de Seguridad, intentó meter avales de gente que ya lleva fallecida hace años.

La lista de Fuerza por el Cambio, elevada a la Justicia Electoral por la Junta electoral de Juntos por el Cambio Santiago del Estero, contiene gravísimas irregularidades en los avales, ya que se habrían detectado en un primer análisis a 12 personas fallecidas. Una de ellas, según trascendió, es el ex intendente de la ciudad de Pinto Guillermo Ganón, fallecido en 2018 que figura entre los avalistas de los precandidatos.

Impugnación confirmada a la lista de Patricia Bullrich

De esta manera, luego de analizar cada una de las listas presentadas, la Justicia electoral de la provincia de Santiago del Estero, adoptó una resolución que también indica que da por no formalizadas o presentadas a seis listas por errores insalvables:

a) Que la Alianza Juntos por el Cambio, presentó en tiempo y forma resolución de la Junta Electoral y demás documentación pertinente a la nómina de precandidatos/as de la lista FUERZA POR EL CAMBIO Que de la resolución de la Junta Electoral aludida surge que en su punto 1° se resuelve: rechazar la oficialización de la lista en cuestión, cuyas constancias obran en el Expte. N° 6421/2023 “JUNTOS POR EL CAMBIO S/ COMUNICACIÓN DE LISTAS OFICIALIZADAS DE PRECANDIDATOS- LISTA B- FUERZA DEL CAMBIO”.

b) Lista C “ENCUENTRO CON LA GENTE”, perteneciente al Partido ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL

c) Lista D “DIGNIDAD SANTIAGO”, perteneciente al Partido ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL

d) Lista A “FRENTE JOVEN” perteneciente a la agrupación política PROYECTO JOVEN .

e) Lista B “VIABLES”, perteneciente al PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL no presentó documentación.

f) Lista E “RECONSTRUCCIÓN AUTONOMISTA” perteneciente a la agrupación política PARTIDO AUTONOMISTA sin presentación.

Fueron todo los casos que rechazó la Justicia de esa provincia.

Polémicas afirmaciones de Bullrich sobre el voto en las provincias

Este martes, también Bullrich causó repudio en redes al viralizarse un fragmento de su participación en el foro Internacional para la Libertad, que se realizó días atrás. En un pasaje del intercambio con Álvaro Vargas Llosa, uno de los moderadores, la titular del PRO -en uso de licencia- afirmó que “en 13 de las 23 provincias argentinas no se puede votar en libertad” debido a que “a los empleados públicos les controlan el voto”.

«Imaginate que en 13 provincias domina el Estado a través del látigo, a los empleados públicos no los dejan ir a votar en libertad, les controlan su voto, los tienen bajo un sometimiento total, entonces tenés a una parte de la población sometida con planes sociales y a otra parte de la población desesperada porque ha perdido su condición de país de clase media, de país culto, de país faro de la cultura no sólo latinoamericana si no iberoamericana”, consideró la dirigente a través de la plataforma Zoom.