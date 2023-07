ROBERT KENNEDY: LA CANDIDATURA QUE CONMOCIONA A EE.UU.

Robert Kennedy, hijo del asesinado en 1968 Robert Francis Kennedy, Fiscal General de los Estados Unidos, Senador por Nueva York y candidato presidencial demócrata en 1968, y sobrino del también asesinado en 1963 el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, será candidato a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Pero, ¿quién es Robert Kennedy? Es abogado-activista, especializado en temas ambientales, de 69 años. Criado en el ambiente político de los Kennedy y abrazando los valores y puntos de vista políticos que le han sido transmitidos, ha dicho: «Mi padre me dijo cuando era niño: ‘La gente en el poder miente. Y si queremos seguir viviendo en una Democracia debemos entender que la gente en el poder miente, la gente en el poder está abusando del poder que le dimos’.

Es al mismo tiempo una figura destacada del movimiento antivacunas. El ataque público de Robert Kennedy al «filántropo» promotor de las «vacunas» Bill Gates había causado sensación mundial con su publicación, describiendo cómo Bill Gates está utilizando la «vacuna» para imponer una dictadura global (Europost, 9-4 -2020): «Las vacunas para Bill Gates es una filantropía estratégica que alimenta sus muchas actividades comerciales relacionadas para ganar un control dictatorial de la política de salud global, la punta de lanza del neoimperialismo».

Robert Kennedy, antes del inicio de las vacunas para COVID-19, envió un mensaje a la comunidad mundial en diciembre de 2020 haciendo sonar la alarma sobre las vacunas de ARNm al decir: “Evitar las vacunas a toda costa, a cualquier sacrificio”, “Por primera vez en el historial de vacunaciones la tecnología mRNA utilizada interfiere directamente con el material genético del receptor-paciente y en consecuencia esta intervención implica una modificación genética, que ya está prohibida internacionalmente y considerada delictiva”, “Estimados posibles receptores, deben saber que después de recibir la vacuna ya no podrá controlar los síntomas de la vacuna de manera efectiva. Tendrá que vivir con los efectos ya que no podrá eliminar las toxinas de su cuerpo. El daño genético que te causarán estas vacunas será irreversible e irreparable”, “En mi opinión, estas vacunas de nueva tecnología representan un crimen contra la humanidad que nunca antes había ocurrido y de esta escala”.

El 11 de febrero de 2021, «Instagram» cerró la cuenta de Robert Kennedy por «¡noticias falsas!». “Eliminamos esta cuenta porque repetidamente publicaba afirmaciones falsas sobre el coronavirus y las vacunas”, dijo Facebook, la empresa matriz de Instagram, en un comunicado. En ese momento, Kennedy tenía unos 800.000 seguidores en su cuenta. Es obvio que a los promotores de las «vacunas» no les gustaron las posiciones públicas de Robert Kennedy, porque él mismo se oponía férreamente a las llamadas «¡vacunas!».

Luego, en noviembre de 2021, visitó Italia y habló en Milán en Piazza dell’Arco della Pace en una gran manifestación, donde fue recibido como un héroe por muchos miles de personas, contra el llamado Green Pass, el certificado COVID-19, caracterizándolo como «instrumento de opresión». Y hablando con los periodistas más temprano ese día, Robert Kennedy dijo: «El Green Pass no es una innovación de salud pública, es un instrumento de obediencia y control económico, al igual que los panfletos emitidos por el Tercer Reich».

Durante su discurso en la manifestación de Milán animó a los manifestantes a salir a luchar y resistir, diciéndoles: «Recuperen su gobierno, recuperen sus vidas, reclamen su libertad para sus hijos, para su país, para las generaciones futuras», y finalizó diciendo en medio de vítores y prolongados aplausos: «Estaré junto a ti, y si es necesario moriré por ello. Moriré en mis botas».

En agosto de 2022, Robert Kennedy estuvo en Berlín y habló sobre el orwellianismo moderno y la agenda bioterrorista de las multinacionales farmacéuticas. Entre otras cosas, dijo: “Los gobiernos aman las pandemias de la misma manera que aman las guerras, porque les da poder, les da control y les da la capacidad de imponer la obediencia a los seres humanos. Y hoy tenemos la distorsión de las nuevas tecnologías que dan a los gobiernos la capacidad de imponer controles a poblaciones que nunca imaginaron”.

En noviembre de 2022, Robert Kennedy hizo declaraciones impactantes sobre los efectos secundarios de las vacunas masivas, diciendo: “¡Estamos viendo un aumento del 40 % en muertes inexplicables, en exceso de muertes, y lo estamos viendo especialmente entre los jóvenes! El número de personas que mueren a causa de la vacunación masiva es mucho mayor que el número de personas que mueren a causa de la COVID-19. Algunos médicos dirán que no sabemos si es por la vacuna. Entonces, ¿por qué los CDC desalientan a los médicos forenses y las autoridades de salud pública a realizar autopsias en personas cuyas muertes son sospechosas?’.

Con respecto al llamado «cambio climático», hablando durante una entrevista con el productor de radio Kim Iversen en abril de 2023, Robert Kennedy advirtió que la élite está utilizando el «cambio climático» para marcar el comienzo del control total de la población y quitar las libertades individuales.

En cuanto a la guerra que se desarrolla en Ucrania, su posición es clara. En sus declaraciones de mayo de 2023, dijo lo siguiente: «¡Seamos honestos! ¡Esta es una guerra de EE. UU. contra Rusia por razones geopolíticas! Estas son maquinaciones geopolíticas que han estado sucediendo desde 2014 con las agencias de inteligencia (de EE. UU.) y los neoconservadores. Son esencialmente sacrificando la «flor» de la juventud ucraniana en un matadero de muerte y destrucción por la ambición geopolítica de los neoconservadores detrás de escena. Para derrocar, cambiar el régimen de Vladimir Putin y agotar el ejército ruso para que no pueda luchar en ningún otro lugar en el mundo».

Entonces, vemos, basándonos en todo el recorrido de Robert Kennedy, que tenemos ante nosotros un candidato antisistema, un candidato que no teme chocar con los grandes intereses financieros, un candidato que no teme ir en contra del sistema dominante, desafiando los riesgos.

Para terminar, quisiera enfatizar enfáticamente que la inmensa mayoría de los políticos que aparecieron en el pasado, antes de las elecciones, en contra del sistema dominante, cuando llegaron al poder no solo no cambiaron ni un pelo de él, sino que se convirtieron en componentes del sistema. Esperemos que en el caso de Robert Kennedy, si gana la nominación del Partido Demócrata y es elegido presidente de los Estados Unidos, no suceda lo mismo.

