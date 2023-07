VIDEO CFK/ Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa inauguraron el gasoducto Néstor Kirchner

Los dirigentes se destacaron sus roles en la puesta en marcha del gasoducto, y Sergio Massa anunció el lanzamiento de la licitación de la reversión del Gasoducto Norte para 15 días.

El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, coincidieron este domingo en el acto de inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) en la ciudad bonaerense de Salliqueló, en lo que fue además la oportunidad de exhibir la primera foto de unidad de la coalición oficialista para las PASO del 13 de agosto.

Un comunicado emitido por la empresa Energía Argentina (Enarsa) fue el encargado de confirmar oficialmente la actividad, que tendrá lugar a las 15 en la Estación de Medición Salliqueló del gasoducto, en la ruta provincial 85, altura kilómetro 285 (junto a la planta compresora Saturno), donde se conecta con la red troncal.

La obra, planteada como emblemática por la actual administración, está destinada a «transformar la matriz energética y productiva» del país.

Participaron también los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de Río Negro, Arabella Carreras, además del diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros funcionarios nacionales y provinciales, representantes de empresas y dirigentes gremiales.

Antes de sus respectivos discursos, Alberto, Massa y Cristina protagonizaron la esperada foto de la unidad a la hora de abrir la válvula como símbolo de la puesta en marcha del gasoducto.

Inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner

En coincidencia con la fecha en la que se conmemora la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, se realizó la inauguración formal del gasoducto, que tiene una extensión de 573 kilómetros y conecta Tratayén, en la provincia de Neuquén, con Salliqueló, en Buenos Aires.

El 20 de junio pasado concluyeron las obras y se habilitó la planta EMED Tratayén, en Neuquén, y los primeros 29 kilómetros, mientras que en los sucesivos días se fueron poniendo en funcionamiento nuevos tramos hasta alcanzar el kilómetro 285 de la traza, consignó Enarsa.

El sábado, un día antes del acto, se abrió la válvula del kilómetro 285 que habilitará hasta el kilómetro 570, para que el gas pueda fluir hasta Salliqueló y continuar así hasta alcanzar el llenado total de los 573 kilómetros del gasoducto.

En lo político, esa ciudad del oeste bonaerense fue el escenario donde se exhibirá la primera foto política de unidad de UxP tras el cierre de listas para las PASO del 13 de agosto.

Participaron también el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, jefe de campaña y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, entre otros dirigentes.

Sergio Massa destacó los roles de Alberto Fernández y Cristina Kirchner por la puesta en marcha del gasoducto y la recuperación de YPF

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, fue el primer orador durante el acto en Salliqueló, donde agradeció al mandatario Alberto Fernández por la «decisión de seguir adelante» con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) «cuando el FMI pedía que se parara», y a la vicepresidenta Cristina Kirchner por «el coraje de recuperar YPF» para el Estado.

Massa formuló estos conceptos durante la inauguración de la obra en el partido bonaerense de Salliqueló, donde anunció que en septiembre se licitará el segundo tramo del ducto, desde esa ciudad hasta San Jerónimo (Santa Fe).

Además, expresó «el orgullo de ser argentino» y aseveró que aunque «nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía».

Massa agradeció al presidente Fernández por la «decisión de seguir adelante» con la obra del gasoducto «cuando el FMI nos pedía en diciembre que lo paráramos». Y a la vez expresó su reconocimiento a quienes «en 2012 tuvieron el coraje», a través del «liderazgo» de la entonces presidenta Cristina Kirchner, de «recuperar YPF».

«Frente a todos aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, fracaso, sin destino y sin futuro, hoy es uno de esos días que aparece en el alma el orgullo de ser argentino y saber que, aunque nos pongan obstáculos y nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía, patria, el futuro de nuestra Nación», afirmó el precandidato presidencial de UxP.

Resaltó que el GPNK «tiene que ver con una mirada de largo plazo que van a disfrutar varias generaciones de Argentina» y rescató a quienes hicieron «el aporte solidario» que permitió su construcción.

«Agradezco a las empresas argentinas que cumplieron en tiempo y forma con los plazos, a los gobernadores, a los legisladores que votaron el aporte solidario (a las grandes fortunas) en el Congreso, a los autores del proyecto (los diputados) Máximo Kirchner y Carlos Heller. A los argentinos que aportaron con el aporte solidario vamos a mandarles una carta agradeciéndoles, porque el gasoducto aporta al desarrollo de Argentina. A los que no pagaron se perdieron la oportunidad de ser parte de algo que por 30 años los argentinos lo van a disfrutar», expresó Massa.

El ministro anunció que en septiembre «llamamos a licitar el segundo tramo del gasoducto», que irá de Salliqueló a San Jerónimo, «para terminar de abastecer el Litoral argentino», y se va a «exportar vía sur de Brasil para aumentar las exportaciones».

«El gas de Vaca Muerta nos va a permitir que el año que viene ser más barata la electricidad en Argentina, que las pymes puedan competir mejor, que podamos impulsar la distribución de gas en provincias que hoy todavía no tienen, como Corrientes y Misiones. Empezamos a recorrer el camino de Argentina vendiéndole al mundo sus recursos con valor agregado. Materia prima con trabajo argentino tiene que ser nuestro proyecto de país», afirmó Massa.

Ratificó además que la gigantesca tubería que trasporta el fluido a través de varias provincias es el «principio de cambio en la matriz económica y energética» del país. Y ponderó que ya no habrá necesidad de «importar gas en barco porque vamos a usar el gas de nuestro subsuelo», así como tampoco, dijo, se importará gas de Bolivia a raíz de que el «norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta».

También destacó Massa la posibilidad de «exportar a Chile y al sur y centro de Brasil» y se entusiasmó con que la Argentina «pase de ser un país con déficit de dólares por tener que importar energía a un país con superávit de dólar en su balanza comercial».

Cristina Kirchner destacó a Sergio Massa y apuntó contra los empresarios

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó hoy que los empresarios «hacen concursos para ver quién dice la boludez mas grande», durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló.

Así lo manifestó tras citar a un empresario, quien había dicho que «la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en que nos encontramos».

Por esa razón, la funcionaria agradeció al ministro de Economía y precandidato a presidencia de Unión por la Patria: «Sergio, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, fuiste para adelante y eso siempre es bueno. La función pública es 24×24 y si no le ponés empeño, seguro no te sale. Ha llegado el momento de que podamos entre todos discutir en serio sobre las cosas que nos han pasado porque el endeudamiento es muy grande y no crean que nos vamos a salvar exportando commodities, necesitamos margen para invertir en innovación, tecnología, para poder agregar valor y trabajo de calidad y tener buenos salarios», indicó la Vicepresidenta al inaugurar el Gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló.

Alberto Fernández se refirió a su gestión durante la inauguración

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que a «cada problema» le «puso el pecho», como «peronista», y «pudimos salir adelante» para «enfrentarlos» y «solucionarlos».

«Llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado, y en nuestra gestión se crearon más de 1.100.000 puestos de trabajo», destacó, y consignó que la desocupación es del «6,9 por ciento».

En referencia a la más grande obra pública del país, sostuvo: «La industria es la que permite el desarrollo de las naciones. No hay un designio que nos haya condenado a ser el supermercado del mundo, podemos ser el mismo país que alguna vez hizo autos y aviones, que hizo como hoy un gasoducto. No somos un país sin destino, tenemos un destino formidable que hace falta que nos unamos para logarlo como nos unimos en esta gesta para lograr este gasoducto».

En este sentido, se refirió a la necesidad de la obra pública y celebró la labor de Gabriel Katopodis, titular de Obras Públicas: «No es verdad que la actividad privada puede resolver todo eso. Lo dice alguien que hoy tiene el orgullo de decir que tiene 6400 obras públicas vigentes en todo el país. No existe municipio en toda la Argentina que no haya tenido obra pública. De las 6400 obras, 3602 están terminadas. Las empezamos y las terminamos. Hay hospitales, escuelas, rutas, obras hidráulicas. Gracias, Gabriel Katopodis por todo tu esfuerzo».