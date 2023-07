La senadora Claudia Zamora lamentó que no se realizara la sesión prevista del Senado de la Nación por falta de quorum y agradeció a familiares y organizaciones presentes

La presidenta Provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora lamentó que no pudiera realizarse la sesión pública especial del Senado de la Nación prevista, “porque senadoras y senadores de la oposición no se presentaron y no alcanzamos el quorum necesario para dar inicio al debate”, según expresó. Además, agradeció y manifestó su acompañamiento a familiares, víctimas y organizaciones de la sociedad civil que se hicieron presentes para acompañar la sesión.

Luego, la senadora Zamora detalló los proyectos cuya aprobación se encontraba prevista en el marco de la sesión convocada. Entre ellos, el tratamiento y acuerdo a 75 pliegos para la designación de juezas, jueces e integrantes de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, incluidas dos postulantes santiagueñas; la creación del Programa Nacional Libros para Aprender y un proyecto de fluoración de la sal para consumo, con el fin de mejorar la salud bucal de la población.

El Senado tenía previsto también convertir en ley dos proyectos venidos en revisión, uno para asistir a las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, conocido como Ley Johana, y para crear el Programa Pubertad Precoz, que garantiza apoyo y tratamiento integral a niñas y niños que padecen esta situación. “Lamento profundamente que estos proyectos no pudieran ser tratados y aprobados por falta de quorum”, concluyó la senadora Zamora.