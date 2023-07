Fuerte apoyo de UTEPSE a Massa-Rossi y al Frente Cívico por Santiago

Plenario dirigencial de la entidad gremial, con la presencia del senador nacional José Emilio Neder. UTEPSE, Unión de Trabajadores Estatales Provinciales de Santiago del Estero, realizó un plenario dirigencial este viernes por la noche en la sede del Sindicato de Canillitas, donde se pronunció con un contundente apoyo a la fórmula presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa-Agustín Rossi; y a los candidatos a diputados nacionales del Frente Cívico por Santiago.

Con la presencia del senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio Neder; el vicegobernador Carlos Silva Neder; el secretario general de la CGT Regional Santiago del Estero y candidato a diputado nacional, José Gómez; y el adjunto, Gerardo Montenegro, en la apertura del encuentro hizo uso de la palabra el secretario adjunto de UTEPSE, Miguel Marquesano, quien expresó “nuestra adhesión y compromiso con los candidatos de Unión por la Patria y el Frente Cívico. Vamos a caminar casa por casa apoyando este proyecto que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora junto al compañero José Emilio Neder, que hace 18 años viene haciendo crecer a nuestra provincia de manera sostenida”.

A su turno, José Gómez indicó: “desde el gremialismo reconocemos los avances que se han logrado en Santiago del Estero, con una gestión que da seguridad a los trabajadores. Por eso el 13 de agosto no nos equivoquemos: pongamos un voto a conciencia por el presente y futuro de nuestra provincia y del país”.

El orador de cierre fue Neder, que al comienzo transmitió “los afectuosos saludos del gobernador Zamora para todos los trabajadores y trabajadoras”. A renglón seguido remarcó: “militemos para proteger en las urnas esta realidad que tanto bien le ha hecho a Santiago, con un proyecto de unidad que hizo del diálogo y la integración pilares para construir una provincia donde los santiagueños tengan más trabajo y oportunidades”.

“Enfrente hay una derecha unitaria y centralista, que a través del endeudamiento de Macri confiscó el futuro de los argentinos, y ahora quiere volver para hacer lo mismo, pero más rápido. Vienen por la reforma laboral que no es otra cosa que transformar el trabajo en algo precario, sin derechos ni garantías. Por eso hay que hablarle a cada vecino con claridad, militar para defender lo que tenemos y cuidar lo que hemos logrado”, puntualizó.

“Necesitamos que cada uno desde el lugar que le toca, se comprometa para defender un modelo que hace posible que en la actualidad el 82% de los santiagueños habite en casa propia, y esto son datos del INDEC, no slogans de campaña. Así como también pasamos en 18 años de 800 libretas de la UOCRA a más de 10.000. No es casualidad, sino hechos y resultados de una gestión que busca el ascenso social para que cada santiagueño, viva en el lugar que viva, lo haga cada día con más dignidad, esperanza y futuro”, subrayó.

“Hoy somos una de las primeras provincias exportadoras del país. En tantos lugares donde no había luz, hoy tenemos. Donde no había caminos en condiciones, hoy están. Donde no había agua, hay una planta potabilizadora. Claro que aún faltan muchas cosas por hacer, y vamos a ir por eso con Massa presidente desde un modelo nacional y popular, para seguir desarrollándonos, creciendo y generando mejor calidad de vida”, concluyó Neder.