Sergio Massa: «Lo que viene es mucho mejor, es trabajo, educación y es no volviendo para atrás»

La fiesta de la Vigilia por los 470 años de la ciudad de Santiago del Estero que encabezó el gobernador Gerardo Zamora tuvo como invitado especial al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

El dirigente oriundo de Tigre disfrutó con la gente del espectáculo en la plaza Libertad y luego en diálogo con los medios, afirmó que lo que se viene para el futuro del país «es mucho mejor».

«Creo que nos tocó pasar por etapas muy difíciles de Argentina, de un endeudamiento terrible que cada tres o seis meses nos pone en situación de crisis, pandemia, guerra y la sequía que nos arrancó fondos de exportaciones. Eso cambia la ecuación de cualquier negocio, familia. Un 25% de los ingresos menos y a pesar de eso elegimos no parar las obras, las rutas y viviendas siguen en marcha», rescató el ministro que llegó acompañado por el embajador de Brasil, Daniel Scioli; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Ahondando en su análisis, remarcó que llega un tiempo mejor para el país. «Esa etapa por suerte termina muy pronto. El impacto de la sequía, a partir de 2024 no va a ser el mismo. Nos va a cambiar la matriz energética, nos va a aumentar la exportación de granos. El gasoducto no es solamente tener gas de Vaca Muerta sino más barato para la industria. Aumento de exportación es mayor nivel de actividad en el sector agroindustrial y eso es bueno la recuperación de lo productivo. Lo que viene es mucho mejor, es trabajo, educación y es no volviendo para atrás, siempre para adelante y ¿cómo podemos estar mejor?: no yendo a buscar soluciones que nos hicieron mucho daño y nos causaron mucho dolor», sentenció.

Acerca de los planteos de la gente en su recorrido por el país, Massa señaló: «Tenemos que ganarle a la inflación, la lucha contra la inseguridad, defendamos el federalismo, es una bandera del interior de la Argentina que está harta de ver cómo desde los medios de Buenos Aires se intenta imponer agenda a los gobernadores, creen que la gente es tonta y hablan de feudos. Creo además que lo otro que es parte del reclamo de la sociedad es que la educación debe ser con trabajo y trabajo con buen ingreso, porque una de las grandes deudas del gobierno que termina es que no pudimos recuperar el ingreso de la manera que hubiéramos debido recuperarlo».

En cuanto el rol que tendrán los gobernadores del Norte en caso de asumir la presidencia, Massa expresó: «Saben de mi afecto y mi relación personal con Gerardo y con muchos gobernadores, de la importancia a la hora de construir la unidad, una fórmula de unidad, un mensaje único de los gobernadores, de la CGT, los intendentes, que es fruto de la construcción del consenso de la Liga de Gobernadores. Nadie puede querer gobernar omitiendo, ignorando a los gobernadores y menos a aquellos que revalidan con el 70% de los votos sus liderazgos en sus provincias. Las provincias tienen su autonomía, cada votante de provincia vota en función de lo que más le gusta y a la hora de votar a Presidente, debemos ver el mensaje de las urnas».

Con relación al escenario electoral, sostuvo que «este es un partido de primer y segundo tiempo, el primer tiempo son las Primarias y el segundo tiempo es en octubre las Generales». Y pidió a la ciudadanía que vaya a votar: «Que no elijan otros en nombre de los santiagueños, es importante que vayan a votar, hagan valer su voto, muestren la fuerza del interior y la esperanza que tienen para el futuro de la Argentina, que no esperen a octubre, que vayan a hacer valer en el pr imer tiempo, la posibilidad de hacer un gol».

Norma Fuentes: «Hemos vivido una fiesta inolvidable»

Tras la celebración, la intendente Fuentes destacó: «Hemos vivido una fiesta inolvidable desde que se inició este festejo hace 20 años, acompañando a la familia, disfrutando y hemos mostrado un evento con una multiplicidad de artistas que han expuesto su arte en un escenario pero sobre todo acompañado de una propuesta escénica importante».

Asimismo, resaltó que las autoridades nacionales se mostraron sorprendidas por los festejos, y subrayó que eso muestra «lo que somos los santiagueños, lo que hemos vivido y que estamos a la altura de lo que los vecinos deseaban ver».

Sobre, la presencia de turistas que participan de los eventos, dijo que eso demuestra que se ha ido consolidando en el tiempo y que eligen como destino turístico ésta provincia para disfrutarla.