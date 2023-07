Importante triunfo en del seleccionado santiagueño de hockey femenino

En su debut en el Campeonato Argentino de Seleccionados Ascenso B Damas y Caballeros y Ascenso C Damas, que se desarrolla en la provincia, la Federación de Hockey de Santiago del Estero se impuso ante su par de Río Negro por 4 a 0.

Este viernes 28 continuará la actividad desde las 8.30, oportunidad en la que el combinado santiagueño de caballeros se enfrentará con la Asociación del Río Uruguay. En este día iniciará a las 16.50 la etapa de cuartos de final de la zonas A, B, C y D Caballeros y se extenderá hasta la 20.10 cuando se juegue el último partido.

El certamen se disputará hasta el domingo 30 de julio, en las canchas de agua y arena del Estadio Provincial, y en las instalaciones de Santiago Lawn Tennis Club y Old Lions Rugby Club.