Honda consolida plan de inversiones y planea duplicar su cadena de proveedores locale mis

Buenos Aires, 26 de julio de 2023 – El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, recibió al presidente de Honda Motor Argentina, Takashi Fujisaki, quien le presentó los avances de las inversiones que la empresa de origen japonés está realizando en una nueva línea de producción en Argentina. Además, desde la compañía destacaron la importancia del nuevo esquema del régimen de motopartismo para la industria y adelantaron que proyectan seguir aumentando el volumen de integración local y que a partir de este año empezaron a incrementar las exportaciones.



Durante el encuentro, en el cual también participaron el director de Honda, Santiago Pogliano; el gerente Senior Comercial, Diego Coelho; la gerente de Relaciones Institucionales, Viviana Daleoso, y la subsecretaria de Industria de la Nación, Priscila Makari, las autoridades de la empresa anunciaron que se está llevando adelante un plan de inversiones de más de 15 millones de dólares para duplicar en los próximos tres años la localización de proveedores locales. Asimismo, anticiparon que en septiembre presentarán una inversión en infraestructura para la producción de un nuevo modelo de baja cilindrada.



“Sabemos que es un momento especial del país, y en ese marco, inversiones como las que realiza Honda y el sector automotriz en general son una muy buena señal”, expresó Mendiguren. Y agregó: “Presentamos un nuevo régimen junto con los trabajadores, con parte de la cadena de abastecimiento y con las empresas, porque la decisión política del equipo que lidera el ministro Sergio Massa es clara: queremos acompañar la producción, lograr una mayor integración y fomentar las exportaciones y el valor agregado local. Hoy somos optimistas porque vemos un mercado que tiene mucho para crecer, que logró mejorar su productividad y donde todos tienen plataformas exportadoras muy modernas”.



En la reunión, Fujisaki ponderó la importancia de la extensión por cinco años del régimen de motopartismo que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, a finales de mayo, que incorporó nuevos beneficios para aumentar la integración local e incentivar la exportación, y destacó que “es una oportunidad muy buena para desarrollarnos”.



Por otra parte, los directivos de Honda afirmaron que la demanda de motos en el país sigue creciendo y que este año esperan alcanzar una producción de más de 100.000 unidades en un mercado estimado de 450.000 y 500.000 motos. En los últimos 3 años, la empresa duplicó la cantidad de trabajadores y prevé, a través del régimen motopartista, una mayor incorporación de componentes locales y aumentar el volumen para poder exportar a otros países.



Con este nuevo régimen, el Gobierno Nacional apunta a que el sector genere nuevas inversiones por más de U$S 100 millones, un ahorro de U$S 80 millones al año en importaciones y 800 nuevos puestos de trabajo de calidad.



El régimen de motopartismo, al que adhirieron el 95% de las terminales que trabajan en nuestro país, mostró importantes resultados desde su sanción. El 93% de las motos comercializadas se fabrica con integración de partes locales, mientras que a principios de 2019 el porcentaje ascendía sólo al 5%. Además, desde el inicio del régimen se contabilizaron inversiones por U$S 70 millones de dólares que crearon más trabajo argentino, y permitieron el desarrollo de 46 proveedores en todo el país.



El sector de motos culminó 2022 con números positivos. A lo largo del año, se patentaron 410 mil motocicletas, un 7% más que en 2021 y un 28% más que en 2019. Tanto en 2021 como en 2022 se vendieron más motos que autos y a nivel de empleo la industria cuenta con una planta laboral de 5.000 personas en forma directa, entre terminales y proveedores locales.