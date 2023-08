FISCAL BRITO: ¿Repentino sobreseimiento del emopresario Rooney y archivo de la causa contra Minera La Alumbrera por Contaminación de la de la Cuenca Salí-Dulce

El Fiscal Dr. Carlos Brito, del MPF Tucumán, repentinamente, consideró que el ex CEO de Minera Alumbrera, Julián Rooney, debe ser sobreseído en la causa por Contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, y ésta, archivada. Lo grave del asunto radica en que, en el escrito del Fiscal, este considera como si Rooney fuera su defendido, pidiendo el archivo de la causa. El mismo Fiscal que viene pidiendo la elevación a Juicio, ahora solicita a través de la apelación, el sobreseimiento y archivo de la causa.

Un nuevo capítulo sobre la Causa “Juan González: s/ denuncia infracción a la ley 24.051, contra MINERA ALUMBRERA – Epxte: 400378/1999. Imputado Julián Rooney Pedro Mentz y otros”.

Sorpresivo revés del Fiscal de la causa, Dr. Brito, que apela ahora, la Resolución del Juez Federal Dr. Fernando Poviña, quién rechazó los requerimientos de la defensa del Imputado Julián Rooney, en su pretensión de ser sobreseído en la causa por contaminación que produjo Minera Alumbrera LTD, con su descarga de efluentes con metales pesados al Canal DP2, Cuenca Salí-Dulce, en territorio Tucumano.

¿Considera, repentinamente el Fiscal Carlos Brito, que el imputado merece el sobreseimiento y el archivo de la causa? ¿A quién representa el Fiscal Brito, a los habitantes que tienen el derecho a vivir en un ambiente sano o a CEOs de corporaciones que saquean, y, además, contaminan los territorios?

En el capítulo anterior, el 26 de junio de 2023, el Juez del Juzgado Federal II de la Secretaría Penal de Tucumán, dictó una resolución rechazando el pedido de sobreseimiento de la defensa de los procesados Julián Patricio Rooney y Pedro Mentz, como ex CEO, y jerárquico responsable de la Minera Alumbrera LTD. El pedido se basa en el exceso de “plazo razonable” del proceso. Ahora bien, no es fortuita la extensión en el tiempo de esta causa en cuestión. A saber, ambos procesados, hicieron sin lugar a dudas, abuso de las defensas previstas.

En la resolución que rechaza el pedido de sobreseimiento por exceso de plazo razonable, el Juez, criteriosamente, fundamentó porque no corresponde el sobreseimiento para el caso. Realizó a los fines, un detallado relato de todo el recorrido de la causa, desde 1999 hasta hoy. Entre otras cuestiones, la anulación y nueva realización de pericias (2012). Siendo que, lo que está en juego, es la contaminación de la cuenca Salí-Dulce y la Salud, por contaminación de desechos de Minera La Alumbrera en el canal de drenaje pluvial DP2, en la Provincia de Tucumán. Al respecto, concluye, al señalar que a partir del procesamiento tanto Rooney como Mentz, ambos intentaron, a toda costa, obstaculizar el mismo. Siendo así, en septiembre de 2021, luego de estar sus correspondientes procesamientos firmes, interpusieron como defensa, “falta de acción” de los querellantes, Sra. Ana Loto, Conciencia Solidaria ONG, y Pro Eco Grupo Ecologista.

¿Qué significa esto? Pretender que los querellantes ya no están legitimados para seguir con la causa. El Juez rechazó esa pretensión, y para marzo de 2022, el Magistrado procede a la elevación a juicio de la misma, informando a los querellantes, al fiscal y a la defensa, que el expediente está en condiciones de elevarse a Juicio Oral. Así lo consideró también el Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, y a los fines de seguir utilizando artilugios, la defensa, presenta entre 2021 y 2022 un pedido de Prescripción de la acción penal. Nuevamente, el Juez rechaza tal pretensión.

Cabe destacar que, en cuanto al sobreseimiento, la Cámara Federal, le señala al Juez a cargo, que debe resolver la pretensión de la defensa, antes de elevar la causa a juicio oral. Días antes de la feria judicial, el Juez dicta resolución rechazando el pedido de sobreseimiento por incumplimiento de plazo razonable.

Ante esto y aquí, la mayor de las sorpresas, el día lunes 24 de julio de 2023, el Fiscal Carlos Brito, que tiene como competencia exclusiva la acción pública, representando al Estado en su parte sancionatoria, como en este caso, un delito de contaminación, por el que fueron procesados los directivos de minera La Alumbrera, antes que la defensa de los procesados, apela esta decisión del Juez, por la que se rechaza el sobreseimiento. Lo grave del asunto radica en que, en el escrito del Fiscal, este considera como si Rooney fuera su defendido, pidiendo el archivo de la causa. El mismo Fiscal que viene pidiendo la elevación a Juicio, ahora solicita a través de la apelación, el sobreseimiento y archivo de la causa.

Además, forma parte de la maniobra del Fiscal Brito para beneficiar a Rooney, buscar el apartamiento del Fiscal General del MPF Dr. Gustavo Gómez, que es quien a lo largo de los años ha intentado imprimirle celeridad a la causa, y que se haga el juicio oral a los ceos de Alumbrera por el delito de contaminación.

Los querellantes, adherimos a la apelación del Fiscal General del MPF, a los fines de poder intervenir en la Cámara, y oponernos a que la misma, revoque la resolución del Juez, por la que rechaza el sobreseimiento.

Quedamos a la espera de que la Cámara de Apelaciones Federal se expida nuevamente, a los fines de continuar estas querellas abogando a favor de la vida y porque sea Justicia, según sea el resultado favorable o no a los procesados. De ser necesario, continuando por la vía de Casación. Posiblemente, estará la defensa de Mentz y Rooney elucubrando cuáles otros artilugios puedan interponer para seguir evitando una condena efectiva de la Justicia, siendo que, sin lugar a dudas, la condena social ya la tienen ganada.

¡JUSTICIA AMBIENTAL YA!

JUICIO ORAL Y PÚBLICO A JULIÁN ROONEY Y PEDRO MENTZ.

MINERA ALUMBRERA CONTAMINÓ LA CUENCA SALÍ-DULCE.

NO A MARA MINERA AGUA RICA – ALUMBRERA YMAD que utilizará nuevamente la Cuenca Salí-Dulce para sus descargas con metales pesados.

Contactos:

Dra. Nora Giménez – Conciencia Solidaria ONG – Tel: +54 9 362 4697801

Freddy Carbonel – Pro Eco grupo Ecologista A.C. Tel: +54 9 381 6450884

Ana Loto – Querellante – Tel: +54 9 3858 53-1996