LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ CONTROLES PREVENTIVOS DE SALUD EN LOS PARTIDOS DE LA LIGA TERMENSE DE FUTBOL

En el marco de las actividades de controles preventivos de salud, la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo a través de la Dirección de Salud y Acción Social llevó a cabo operativos de salud en las canchas del Polideportivo Municipal, Herrera el Alto y 25 de Mayo.

Los controles se realizaron durante los encuentros de futbol de la Liga Termense de Fútbol en las Divisiones Inferiores (categorías Sub 11, sub 13 y sub 15) en la cancha del Polideportivo Municipal y en los partidos que se jugaron por la primera división en las canchas de 25 de Mayo y Herrera el Alto.

Desde la Dirección municipal de Salud y Acción Social informaron que el personal del equipo de Salud realizó testeos de HIV, Sífilis, control de peso y talla y presión arterial.