“SANTIAGO DEL ESTERO NUEVAMENTE LEVANTA LA VARA EN LAS COMPENTENCIAS DE NATACIÓN DE ALTO NIVEL”

SERGIO ANTONINI, Presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Durante la apertura oficial de la edición 2023 del Campeonato de Natación Infantil y Menores, que se desarrolla en el Natatorio Olímpico “Madre de Ciudades”, el presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Sergio Antonini, elogió los avances permanentes que se consiguen en la provincia al resaltar la instalación de una carpa especialmente acondicionada para optimizar el rendimiento de los competidores, espacios que sólo se pueden encontrar en las competencias de élite a nivel internacional.

“Es un paso adelante en la disciplina, porque no todo pasa por lo que se hace en el entrenamiento, también tiene que ver todo lo que rodea a la preparación y al evento; y en este caso Santiago del Estero nos sorprende gratamente, una vez más, porque no lo teníamos previsto y este detalle importante levanta la vara para las competencias en el resto de las provincias argentinas”, dijo el directivo.

Según explicó, se trata de una carpa estructural, climatizada, ubicada junto al natatorio que cuenta con una entrada única. “En este lugar no solo se le brinda un servicio al nadador y al entrenador, sino también a la familia, que consta de hidratación y frutas para los deportistas, sillas y también una pantalla grande donde se retransmite en vivo la competencia, lo que permite al deportista aislarse un poco de lo que ocurre dentro del natatorio, concentrarse y descansar mejor”, detalló.

“Esto sucede únicamente en los grande torneos a nivel mundial y verdaderamente es para felicitar la acción que ha tenido la provincia”, agregó Antonini.