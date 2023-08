IMPORTANTE ANUNCIO SALARIAL PARA DOCENTES CON DOS O MÁS CARGOS

El Ministerio de Educación de la Provincia anunció que este viernes se hará efectivo por planilla complementaria el pago de una diferencia salarial retroactiva por los meses de junio y julio de este año para quienes se encuadren en la disposición y en concepto de compensación salarial nacional, según la nueva forma de liquidación establecida por la paritaria nacional del sector, que a partir de ahora se realizará por persona pero hasta dos cargos.

El anuncio fue realizado por la ministra de Educación, Mariela Nassif, quien estuvo acompañada por la secretaria de Administración del Ministerio de Educación, Elena Salomón de Cheín y el director de Informática del Ministerio de Economía de la provincia, Mario Benavente.

Esta medida se cumple en el marco de la última paritaria nacional celebrada en junio de este año, que ha dispuesto un incremento de los pisos salariales docentes: en junio de $ 145.000 y en julio de $ 165.000 y que fueron abonados ya por nuestra provincia.

La ministra resaltó que “esta nueva disposición paritaria cuya reglamentación fue remitida a la provincia durante el receso escolar significa que a partir del salario de junio se van a liquidar en forma retroactiva los mínimos salariales por persona pero hasta dos cargos para quienes tengan dos cargos o más o sus equivalentes, conforme el criterio que se utiliza para liquidar el Fonid”.

Consideró que “esto representa una mejora sustancial para aquellas personas que tienen dos cargos o más, o sus equivalentes en cargos y que no no llegan, en cada uno de ellos al mínimo salarial”.

Con respecto al pago de este viernes 11, Nassif aclaró que “esas cifras van a ser adelantadas por el Gobierno provincial y luego comienza el circuito administrativo para que la Nación remita los fondos correspondientes a Santiago del Estero. El salario del mes de agosto ya va a ser liquidado de la forma que indica la reglamentación que ha llegado a la provincia”.

También remarcó que se trata de “una disposición de la paritaria que el gobierno nacional afronta en concepto de compensador salarial para todos aquellos agentes que no lleguen en cada uno de sus cargos, y hasta dos cargos, a ese piso salarial que se ha dispuesto”.

Por último, la titular de la cartera educativa de Santiago del Estero destacó la voluntad de la provincia -con el trabajo de los equipos técnicos del Ministerio de Educación y de la Dirección de Informática dependiente del Ministerio de Economía de la provincia- para adelantar estos fondos para que este viernes puedan ser abonados “y dar cumplimiento con toda esta reglamentación que llegó a la provincia y que implicó un cambió en la forma de liquidación, un cambio en los sistemas que se manejan para esta liquidación y la verdad que ha dado sus frutos para poder estar hoy anunciando esta medida”.