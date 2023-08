El Licenciado en Ciencias Políticas expresó su análisis tras la jornada cívica vivida este domingo. Diego Ramos: «La sociedad argentina tomó las PASO como un espacio de mayor expresión de las emociones». El licenciado en Ciencias Políticas, Diego Ramos, visitó los estudios de LV11 y en el programa Actualidad Política expresó su análisis tras la jornada cívica vivida este domingo.

Sensaciones tras las PASO

“Uno se pregunta si lo de Milei sorprende o llama la atención. Y la verdad no sorprende si tenemos en cuenta que caímos en el error de seguir confiando en las encuestas y también hubo un error en el análisis a priori, ya que las elecciones nacionales no tienen nada que ver con las provinciales. Dicho esto, los resultados no llaman la atención. Lo que sí sorprende es cómo el electorado ha podido transferir a las urnas. Uno esperaba que sea el voto en blanco o el ausentismo el castigo de la población y no fue ni uno ni el otro. La sociedad argentina empieza a tomar a las PASO como un espacio de mayor expresión de las emociones, donde se siente cómoda y libre, sabe que no se define nada y expresa sus emociones. Javier Milei cerró la campaña con dos elementos básicos de las emociones del ser humano, que es el asco y la bronca. En el cierre de campaña de Milei no hay propuestas. Está lo que se conoce como la emo-política, que es la emoción a flor de piel, por lo que no cambiará su discurso y seguirá confrontativo. En las elecciones ganó el confrontativismo al dialoguismo. La sociedad argentina en las PASO le ha permitido el derecho de admisión a la vieja política, no solo como la practica, sino como discurso y en el rango etario”.

“El componente de bronca fue muy significativo en estas elecciones. Las PASO han sido un lugar de recreación donde sueltan todas sus emociones. Saben que no incide institucionalmente, pero sí mueve el tablero. En la elección general entran otros elementos”.

“Tampoco sorprende que haya una elección de tercios, la vicepresidenta lo había dicho. Habrá que ver como las fuerzas políticas inteligentemente empiezan a moverse. Creo que Sergio Massa tiene todavía mucho resto de ingeniería y creatividad política, no así Bullrich y Milei. Hay que ver qué pasará con los votos de Schiaretti, con los que no fueron a votar. Si el candidato de Unión por la Patria hubiese sido otro, estarían contra la pared. Sergio Massa es un articulador político de grandes estrategias y juega en las ligas mayores. Tiene en su horizonte de proyección diluir esas dos expresiones de mayor caudal de voto y confrontarla con mayor decisión”.

Qué pasó en el resto de las provincias del NOA donde Milei se impuso

“La sociedad argentina ha decidido votar cómo quiera y a quién quiera en las PASO porque sabe error de que las elecciones provinciales reflejarían lo mismo a nivel nacional. En Santiago el andamiaje estructural político es distinto al de las otras provincias y por eso logró mantener un caudal de votos interesante. Las alianzas y acuerdos de las distintas fuerzas pensando un proyecto político que nos dé paz social, previsibilidad y proyección dio estos resultados”.

“Más allá de lo expresado en las PASO que tiene que ver con la emoción, no hay que perder de vista y tomarlo a la ligera. Javier Milei va a continuar y buscará el voto del que está despolitizado y ahí está la lucha. Massa ya no va a luchar contra el endeudamiento de Macri, sino que ahora el contrincante es Javier Milei”, concluyó Ramos.(LV 11 – Nuevo Diario)