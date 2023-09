El equipo de Javier Milei analiza que no vaya a los debates presidenciales

El entorno del economista de ultraderecha creen que es un riesgo que se exponga a los ataques de los otros candidatos.

El equipo de campaña del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, estaría analizando la conveniencia de que participe en los debates presidenciales del 1 y 8 de octubre.

El comando de campaña de LLA están evaluando que Javier Milei no asista a los debates presidenciales para evitar ser blanco del resto de los candidatos, según informó La Política Online.

Según trascendió, la semana pasada, la Cámara Nacional Electoral (CNE) realizó una reunión para definir los detalles de los debates. Por parte del libertario, fueron Karina Milei y Santiago Caputo, sobrino de Nicolás Caputo, y los representantes de los otros partidos sintieron que era una posibilidad que el economista no vaya.

En ese contexto, la hermana del economista habría planteado el tema de las sanciones y consultó si Daniel Scioli fue sancionado por no ir al debate de 2015, desconociendo que en ese momento todavía no era obligatorio, ya que la ley fue aprobada en 2016 y establece la quita de espacios publicitarios en radio y TV para el que no asista.

En tanto, en el equipo de Sergio Massa ya se están preparándose para la contienda y una de las cartas que podría usar el ministro es el vínculo que tiene el libertario con Eduardo Eurnekián, un empresario vinculado y beneficiado por las concesiones estatales.

En las últimas horas, Javier Milei sumó a su equipo a dos hombres de confianza del empresario: Guillermo Francos, sindicado como posible ministro del Interior; y Nicolás Posse, que iría como jefe de Gabinete.