EL GOBERNADOR ZAMORA INAUGURÓ 488 VIVIENDAS EN EL B° RENÉ FAVALORO

El gobernador Gerardo Zamora inauguró este martes por la mañana 488 viviendas en el barrio René Favaloro, complejo habitacional ubicado en el sector norte de la ciudad Capital, que forma parte de un extenso plan de infraestructura habitacional que se lleva adelante en todo el territorio provincial.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el ministro de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario del área, Jorge Zuaín; el titular del Ipvu, Augusto Dubois Goitía; la secretaria técnica, Sara Ayuch Tarchini, y la intendente de la Capital, Norma Fuentes.

El corte de cintas se realizó en la vivienda de Exequiel Isnardez y Cecilia López, quienes también participaron de la plantación de un árbol como parte del Programa Provincial “Plantando Futuro”, que tiene como propósito alentar a la forestación y generar conciencia sobre el cuidado del medioambiente.

Asimismo, se realizó la entrega de bibliotecas familiares del programa “Libros y Casas”, impulsado en forma conjunta con los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Educación de la Nación.

En total, en esta oportunidad se entregaron llaves y bibliotecas a 10 familias en representación de las 488 adjudicatarias del barrio René Favaloro.

Al hacer uso de la palabra, el mandatario garantizó la continuidad del programa habitacional al remarcar que esta entrega forma parte de una segunda etapa, luego de la ejecución de 150 casas que ya fueron entregadas durante la pandemia y otras 200 que están para finalizar.

A éstas se suman otras 6.000 unidades que se encuentran en plena construcción y se agregarán otras 2.000 que ya fueron aprobadas.

“La obra pública, en salud y en educación no se va a parar, queremos un país con derecho y posibilidades”, expresó contundentemente Zamora, quién además expresó su satisfacción porque Santiago del Estero se consolida como una de las provincias con más propietarios de viviendas en todo el territorio nacional, la primera del Norte Grande, con un plan de obras que genera empleo y motoriza la economía.

En este contexto dijo: “Hoy, cuando se habla tanto de la ley de alquileres y de los problemas de viviendas, el lugar más rico pero que menos propietarios tiene es Ciudad de Buenos Aires. Mientras que la provincia argentina con más propietarios de viviendas es Santiago del Estero”.

Explicó que esto tiene que ver con la promoción y la defensa de los derechos de los ciudadanos, “porque no se puede dejar todo en manos del mercado, porque en ese caso solamente los ricos son propietarios y los humildes, inquilinos”. “Por ese motivo en Santiago del Estero no vamos a dejar de trabajar y construir hasta que ninguna familia quede sin posibilidades de un techo digno”, sentenció.

En cuanto a las medidas para contribuir con la economía de los santiagueños en virtud de la situación del país, hizo referencia a la decisión de reducir un 40% el costo del servicio de energía eléctrica para domicilios residenciales, como parte de la primera etapa de la tarifa diferencial estival, que incluye a los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Además del aumento de un 100% de los beneficios de planes de emergencia provinciales, tarjetas sociales y aportes para comedores y merenderos comunitarios.

Antes de finalizar mencionó también el compromiso asumido por las autoridades municipales para la construcción de un acceso al barrio que conecte con la ruta 9, que dentro de poco se convertirá en autopista.