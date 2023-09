Dolarización o bimonetarismo: el debate económico que cruza a la oposición

Melconian dice que la dolarización es inviable mientras que para Giacomini el programa de Bullrich es el mismo que fracasó con Macri.

Por Luciana Glezer

Desde su presentación oficial como el futuro ministro de Economía en caso de que Juntos gane la presidencia, Carlos Melconian asumió la vocería de la campaña de Patricia, y no pierde oportunidad para destrozar el plan económico de Javier Milei: «Inviable, al menos que Papá Noel te dé USD 40.000 millones más un Plan Bonex o una licuación o un corralito», afirmó en una entrevista con Clarín sobre la dolarización que propone el libertario.

Respecto a las precisiones sobre como piensa avanzar hacia la convergencia fiscal, Melconian explicó que «acá hay que desmitificar temas. El superávit fiscal de Néstor Kirchner fue de casualidad porque se venía de una fenomenal licuación, asi que no me jodan con eso de volver a los superávit gemelos» dijo el economista de Juntos que advirtió: «Nuestro plan arranca con una corrección del 2,5% del PBI y no de la motosierra o 10 puntos de ajuste. Del otro lado pasaron de la dolarización a los 24 o 36 meses y de la motosierra al destornillador», chicaneó.

Melconian reconoció que su política de ajuste es «lo mismo que está haciendo este gobierno, pero mejor y que encima hoy se empeora por la devaluación y la inflación. Las correcciones hay que hacerlas con horizonte porque los aumentos tarifarios sin un rumbo no tienen ni ton ni son. Acá no vienen monstruos salvajes que quieren hacer lo que no se puede sino un programa de estabilidad con gente que tiene los pies sobre la tierra».

El economista de Juntos incluso fue muy prudente en su pronóstico sobre la inflación, el principal problema de la economía argentina. «Los primeros meses habrá que acomodar los melones en la caja del camión. La inflación de Alberto Fernández fue 470% hasta hoy, pero hay precios que subieron 600% y otros 200%. Para que los anuncios de un plan de estabilidad sean sustentables en el momento del lanzamiento del plan ustedes tienen que ver los precios sostenibles en el tiempo y no que empiecen atrasados» explicó y agregóó «Traducido a Doña Rosa: la inflación no va a caer inmediatamente mientras se acomoden los precios que hoy están atrasados».

A los ataques de Melconian al programa económico de Javier Mileri, respondió el economista Diego Giacomini ex socio del líder de La Libertad Avanza. «Lo unico tangible es que van a ir por una superior fiscalización para que el sector privado pague mas impuestos en términos reales. Lo mismo que hizo Macri», dijo en una entrevista con LN+.

Giacomini argumentó que Juntos vuelve a equivocarse al creer que eliminar el déficit fiscal bajará la inflación. «El déficit fiscal no funciona como ancla. Macri lo llevo a terreno negativo en 2019, con un – 0.3%, pero como el dólar paso de $35 a$70, se disparó la inflación», dijo y remarcó «lo que propone Juntos es volver a hacer exactamente los mismo que lo que hizo el gobierno que fracasó en 2019».

Diego Giacomini escribió cuatro libros junto a Javier Milei, de los cuales el mas conocido es «Libertad, Libertad, Libertad». Luego se distanciaron.

Por eso su crítica a las propuestas de ajuste del gasto público, porque la considera ineficaz a la hora de contener la inflación, fueron recibidas con sorpresa.

«Que diga Giacomini si es kirchnerista», bromeó uno de los economistas favoritos de La Libertad Avanza que agregó: «Coincide con nosotros en que primero tenemos un problema financiero por dolarización de excedente, sobre esto el condicionante de la restricción externa, que produce de forma cíclica el desequilibrio fiscal, que es consecuencia de los primeros dos factores».

Como sea, Giacomini advierte que la propuesta de Juntos puede desatar una hiperinflación por la suba del dólar ante la apertura inmediata del cepo que prometió Patricia Bullrich.

La candidata, en una confusa explicación que le dio a Luis Majul, afirmó: «El cepo se levanta el día uno, y no va a generar una híper porque como lo vamos a combinar con el bimonetarismo, es decir que la gente pueda utilizar a partir de una ingenieria jurídica muy fuerte para que puedan utilizar también el dólar, la gente al elegir que moneda no va a tener miedo, y no se va a ir al dólar porque va a tener la oportunidad de ir al dólar como moneda corriente».

Melconian trató de explicar mejor su propuesta de bimonetarismo: «Lo que tiene que saber Doña Rosa es que si va a cambiar el auto en vez de hacer toda la triquiñuela de la factura en pesos, en dólares, etc, etc, ahora puede pagar como quiere. Doña Rosa verá si se queda en pesos o en dólares, va a ver la política económica que implementa el Gobierno. Si mira y ve que hay equilibrio fiscal, que no se emiten más pesos para financiar el Tesoro y que la tasa de inflación cae, Doña Rosa se preguntará para qué le sirve cambiar los pesos por dólares y esos rulos», se ilusionó.