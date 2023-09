CIENTOS DE ESTUDIANTES PARTICIPARON DE LA APERTURA DEL IX ENCUENTRO PROVINCIAL DEL MODELO NACIONES UNIDAS DEL PROGRAMA «UNIENDO METAS»

Con más de 600 estudiantes de distintos puntos de la provincia se realizó este miércoles la apertura del «IX Encuentro Uniendo Metas», en el Nodo Tecnológico del Parque Industrial de La Banda, ceremonia que fue encabezada por el jefe de Gabinete, Elías Suárez, en representación del gobernador Gerardo Zamora, junto con la ministra de Educación, Mariela Nassif.

También estuvieron presentes el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el director de Gestión Pública del Nodo, Ricardo Montenegro, y Sol Basualdo como representante de la organización del evento que se desarrollará hasta este jueves, con la participación de chicos de 19 instituciones de Nivel Medio de Capital, La Banda, Bandera, Las Termas, Loreto y Nueva Francia.



En el marco de este encuentro los estudiantes realizan una simulación de la asamblea de la ONU inspirada en el modelo de la Universidad de Harvard, teniendo como eje ser una experiencia didáctica abarcando temas como seguridad social y tratados internacionales.

En este sentido, Nassif hizo énfasis en el trabajo académico y los procesos educativos que se viene realizando en la provincia y el compromiso de los estudiantes. “Una institución fuerte fortalece a sus estudiantes y eso es lo que queremos, que se formen estudiantes con convicciones y que año tras año estos eventos sigan creciendo”, dijo.

A su turno, el jefe de Gabinete felicitó a los organizadores por la notable convocatoria en esta nueva edición de “un encuentro que tiene un modelo en el cual se pone en valor la participación, la libertad y la convicción, que son fundamentales; es por eso que a la hora de apelar a la democracia para un avance, los jóvenes deben ser genuinos para que a la hora de afrontar este desafío puedan lograr esos consensos y puedan superarse”.

“Sin dudas no hay nada más valioso que la juventud, que es la protagonista de toda transformación. Sigan siendo abiertos, libres y participativos, aunque se equivoquen, porque ahí es donde ven el aprendizaje”, exclamó Suárez.

Agradeció especialmente la invitación a este encuentro, porque -señaló- “son espacios que me incentivan personalmente a seguir trabajando con más fuerzas, y a los jóvenes a participar de actividades no solo académicas, sino también de índole deportivas, sociales y culturales, que los hace protagonistas”.

Antes de finalizar, Suárez exhortó a los cientos de estudiantes a involucrarse y comprometerse con el futuro de la provincia y del país, a formarse y aportar desde sus ideas al crecimiento de la nación, “para cumplir lo que marca la historia, donde la juventud siempre fue protagonista central de los momentos más importantes de toda sociedad”.