SE LANZÓ DESDE AÑATUYA UN PROGRAMA DE CIRUGÍAS PEDIÁTRICAS PARA EL INTERIOR PROVINCIAL

Desde la ciudad de Añatuya se realizó este miércoles por la mañana el lanzamiento oficial del proyecto “Un servicio sin paredes», impulsado por el equipo de cirugía pediátrica del Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) “Eva Perón” de la ciudad Capital.

En este marco se realizaron cuatro cirugías en el Hospital Zonal de Añatuya «Monseñor Jorge Gattau», intervenciones quirúrgicas que forman parte de un cronograma que continuarán en los hospitales de Ojo de Agua, Frías, Loreto y Monte Quemado.

El lanzamiento estuvo encabezado por la ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, quien estuvo acompañada por el subsecretario de Salud, César Monti; la directora del Cepsi, Liliana Romero; el director del Hospital de Añatuya, Hugo Avellaneda; el coordinador general del Ministerio de Salud, Gustavo Sabalza, el intendente local, Julio Castro y el equipo de médicos cirujanos del Cepsi.

Para referirse a este importante acontecimiento el director del Hospital de Añatuya dijo: «Este proyecto que comenzamos a vivir hoy es una realidad en beneficio para toda la zona, no sólo para Añatuya, donde comenzaremos a coordinar no sólo para las cirugías, sino también para consultorios externos. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo por hacer posible que en nuestra ciudad se lance este importante proyecto».

Por su parte, César Monti, explicó que el objetivo es acercar a la gente el sistema de salud público y “sumar más y mejores prácticas de calidad para cada uno de los espacios del interior provincial que también es beneficioso para los hospitales de Capital y Banda, para descentralizar la prestación”.

“Creemos que este beneficio ´sin paredes quiere decir que el equipo del Cepsi sale a visitar a nuestros niños del interior para realizar este trabajo con la coordinación y la comunicación en conjunto que tiene este resultado de la buena tarea»´, agregó.

A su turno el médico cirujano, Gaston Mesples comentó: «Con el equipo estamos agradecidos por poder expandir la pasión que diariamente realizamos. Es altamente gratificante con pequeñas acciones beneficiar a la comunidad y nos permite humanizar la profesión, acercarnos a los más necesitados y compartir la idea del federalismo con este mínimo gesto que producen grandes cambios y esto es posible gracias a todo el equipo de coordinación y administración del grupo de trabajo tanto de la provincia como de Añatuya».

Para finalizar la ministra Nassif acotó: «Estamos aquí para celebrar logros, de los cuales el pueblo de Añatuya tiene que estar orgulloso, y a su vez, estamos cumpliendo objetivos y líneas de trabajo que el ministerio viene fortaleciendo en estos ámbitos. Nuestra idea es expandir las capacidades de los once hospitales zonales y eso significa mayores prestaciones, instalar más servicios y equipamientos junto a infraestructura”.

También resaltó la figura del gobernador Gerardo Zamora y del “Estado que continúa asistiendo las necesidades de salud de toda la población”.

“Hoy –precisó la ministra- estamos haciendo hincapié en la atención de cirugías infantiles, cuyos médicos del CEPSI lo pensaron como un servicio sin paredes, lo cual marca su vocación y compromiso con la salud pública, pensando en el interior de la provincia para atender de la misma manera que se atiende en el Centro Público de Salud Infantil. El Hospital de Añatuya está preparado para estás problemáticas, atender y resolver cirugías de niños y niñas en el mismo lugar en el que viven, por lo cual se evita el traslado y se recurre a la cercanía de su hogar».

En la oportunidad el Hospital Zonal de Añatuya recibió por parte del Ministerio de Salud de la provincia un equipo de laparoscopio para realizar cirugías.