VIDEO/ Emily Blú, estrena su carrera artística con “Cerca”

“Emily Blú” es el nombre de la solista bandeña que lanzó profesionalmente su carrera. “Cerca” es el single elegido para mostrar el trabajo logrado tras años de estudio y luego de haber sido diagnosticada en su adultez con TEA (trastorno del espectro autista).

Con un sonido joven y fresco, la canción es de su autoría y compone la lista de temas que tendrá el disco a estrenar a fin de año. Sonidos del género R&B, trap, reggaeton, pop, LoFi, y música alternativa, es la propuesta de la artista.

Con influencias muy variadas, del punk al tango, o el clásico al trap; creció desde los 4 años en un ambiente de sonidos aportado por la banda de música de su hermano. Sumado a ello, el apoyo que le dieron sus profesores durante la etapa escolar fueron motor para su presente.

Emily Blue recuerda que a los 12 años en la escuela “Normal Dr Benjamín Gorostiaga”, el docente Gabriel Gerbino la impulsó a través de canciones en clases y actos escolares a dedicarse al canto.

Un año más tarde vinieron las asistencias a clases particulares de vocalización y guitarra con el profesor Raúl Vázquez.

Competencias intercolegiales o menciones destacadas con el primer lugar en certamen te provincial, Pre Laborde y Pre Baradero; hicieron huella en su camino.

Justamente esa herramienta que iba en construcción, le permitió entender que era el vínculo para conectar con el mundo. Al respecto comenta Emily Blú que “la música fue mí trampa para socializar. Solo así puede hacer amigos, por medio de ella.”.

Crecimiento Personal

Así como fue el impulso para conocer su vocación, la escuela también le generó recuerdos imborrables como el bullying. “Me costaba formar equipos, no podía sentirme parte. Recuerdo en mí barrio me buscaban para jugar, pero yo decía que no podía salir, que debía ensayar”. Esa fijación por el canto le dedicaba horas no solo por gusto, también por esas situaciones incontrolables que le provocaba no poder contactar con otros.

Con actuaciones en bares, festivales y lugares diversos; cuenta en su historial con un EP tributo a Raúl Carnota, que fue parte del “Músicos Sin Fines de Lucro” (MSFL) de Lisandro Aristimuño. Al contrario del lanzamiento actual, “Cerca” está íntegramente producido por ella.

“Escribo mis propias canciones desde adolescente. Fui encontrando mi sonido de a poco. De hecho, durante la pandemia aprendí nuevas herramientas para producir. Ahora trabajo en conjunto con “El Buen Lugar Estudio”, de Mariano Soria, con quien coproduzco los beats para el álbum”.

La composición como meta

Entusiasta y decidida, además de los conocimientos musicales que adquirió en su etapa de estudio en Mendoza, Emily Blú no tienen intenciones de ser “famosa”, su meta es ser reconocida como compositora.

“Por cuestiones de fuerza mayor no continúe mí estadía en el sur del país. Quisiera hacer la Licenciatura en Composición Musical, pero no existe por estos lados. Aunque este año frené el estudio académico debido a que todo se me iba de las manos, porqué no sabía que fui autista toda mí vida y ahora todo es más liviano ya que soy consciente de ello, espero continuar en algún momento con el estudio”.

“Cerca” se puede escuchar en YouTube en el link https://youtu.be/ODN2jjLtZjQ?si=ZsnusvHLflAvwZhQ. Asimismo, la canción se encuentra disponible en todas las plataformas, como Spotify, Deezer o Apple Músic. Para fin de año el disco tendría fecha de estreno, por lo pronto Emily Blú quiere disfrutar de este primer gran paso.

“Mi mamá me dijo que la vida me dio una voz para transmitir lo que pasé. Sufrí cosas que muchas personas también pasaron, y a veces necesitaron una voz que expresara lo que sentían en ese momento. Muchos artistas hicieron eso por mi, y yo quiero hacer lo mismo por otros. Ser la voz de otros”