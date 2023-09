EL GOBERNADOR ZAMORA PARTICIPÓ DE LA INAUGURACIÓN DEL COMPLEJO PARQUE NORTE DE LA CIUDAD CAPITAL

Con la presencia del gobernador Gerardo Zamora junto a la presidenta provisional del Senado, Claudia de Zamora y la intendente de ciudad Capital, Norma Fuentes, se realizó este viernes por la tarde la inauguración del Complejo Parque Norte “Arsenio Salazar”, donde funcionarán varias dependencias municipales, junto a dos espacios amplios destinados a la recreación y la práctica de deportes con un sistema de iluminación que funciona con energía solar.

Es una obra imponente sobre una superficie de 33.320 metros cuadrados, que se suma al desarrollo urbanístico en esta zona de la ciudad, con la renovación de avenidas, edificios residenciales y la revalorización de edificios públicos.

Allí tendrán sede el Tribunal de Faltas; la Subsecretaría de Educación, la Dirección de Tránsito y Transporte y también el sector administrativo de Calidad de Vida. Además de un mercado de artículos regionales dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Turismo.

Estas dependencias se distribuyen en tres bloques, donde se articulan las actividades públicas institucionales con oficinas distribuidas en planta baja y dos niveles superiores, interconectados por puentes peatonales que unen los primeros y segundos niveles de cada cuerpo.

También participaron de la ceremonia los ministros de Justicia Matilde O’ Mill, y de Gobierno, Marcelo Barbur; el secretario de la Representación Oficial del Gobierno de Santiago del Estero en Buenos Aires y Relaciones Internacionales, Bernardo Abruzzese; concejales, entre otras autoridades municipales y vecinos.

La ceremonia comenzó con la bendición del padre Marcelo Trejo y luego se hizo un reconocimiento a Arsenio Salazar mediante la entrega de una placa recordatoria a sus nietas Ana María y Marta Salazar.

Al hacer uso de la palabra, la intendente Fuentes agradeció al gobernador y a la senadora «por ser parte de esta fiesta de la familia municipal» y destacó que esta obra forma parte de la transformación que ha tenido la ciudad en este último tiempo, que busca «fomentar el desarrollo en este corredor importante con un complejo cultural, educativo y administrativo, donde hemos incorporado tecnología para garantizar la seguridad de quienes hagan sus gestiones aquí y optimizar los servicios a la comunidad».

A su turno, Zamora saludó a todos los empleados municipales que trabajarán en este nuevo espacio y dijo que llegar a algún lugar del municipio capitalino es como llegar a su casa, al recordar su paso como intendente de la ciudad.

«Venir aquí es una inmensa alegría –dijo- y me llena de satisfacción visitarlo por lo moderno, la comodidad y porque aquí quienes trabajen van a poder, con su vocación y amor por esta ciudad, cumplir con mayor eficiencia su tarea».

Remarcó además: «Estamos construyendo un futuro del que nos vamos a sentir orgullosos; el que notamos cuando alguien regresa después de mucho tiempo o viene por primera vez. Una transformación que es parte de un proceso que hemos llevado adelante todos los santiagueños, sobre la base de la paz social y la convivencia, para construir el lugar que nos merecemos».

Antes de finalizar, el mandatario se dirigió especialmente a los obreros y empleados municipales, a quienes dejó un afectuoso saludo y el compromiso de trabajar para cuidar la paz social y consolidar el crecimiento de la “Madre de Ciudades”.

“Los tiempos difíciles de aquellas épocas en las que me tocó ser intendente no volverán, porque vamos a trabajar con amor, con esperanzas y sin odios”, dijo Zamora al finalizar su discurso.