SERGIO MASSA: LA TERCERA VIA PARA LA UNIDAD NACIONAL.

(Por el Lic. Diego Ramos, Politólogo) “Querer tener un buen trabajo y un buen sueldo, querer tener una casa, no es de derecha o izquierda…” expreso Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la presentación de los 20 años de la publicación del libro “Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)

Estas afirmaciones a las que se le van sumando otras, como la necesidad de no pelearse sino de repensar un nuevo capitalismo en clave de justicia social, no son más que pistas claves del índice central de su nuevo libro, todavía no editado, en alusión al candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Argentina no es de extrema derecha, por supuesto, mucho menos lo es de extrema izquierda, sin embargo esas polaridades son partes reales del actual escenario electoral; de un lado Javier Milei (candidato de la extrema derecha) y del otro lado Myriam Bregman (candidata por el Frente de Izquierda Unidad). Este escenario está permitiendo visualizar con mayor claridad el inédito camino del medio, la mejor obra de ingeniería de la pos política (ni izquierda-ni derecha) construida en Argentina, por el actual Ministro de Economía Sergio Massa.

Entonces, la pregunta en torno a si Sergio Massa es una especie de tercera vía, ya no quedan dudas, y esto vale para todo el arco político como para la sociedad argentina que lo va comprendiendo de apoco en un tiempo record y contra reloj de cara a las elecciones generales…la ficticia imagen de un “panqueque” comienza a tornarse en una nueva fisonomía política en el imaginario socio político.

Muchos de sus socios se tapaban la nariz, en alusión al hombre de Tigre, pero lo cierto es que Massa se ha convertido en una pieza clave en esta nueva configuración política de alianzas y de demandas en nuestro país, por lo que su figura hoy es comprendida ya no como la de un péndulo que va de un lado a otro sin sentido, al contrario, es la resultante de un recorrido de lucha, de haber colocado y propuesto no solo la hegemonía del Frente Renovador de manera lícita y legítima, sino también el modo de una nueva política de cara a la sociedad.

El sociólogo inglés Antohony Giddens sostiene que, los neoliberales, quieren reducir el Estado, mientras que los socialdemócratas buscan, insistentemente, expandirlo. La tercera vía (dirá Giddens) sostiene que lo necesario es reconstruirlo, – ir más allá de aquellos derechistas que dicen que el gobierno es el enemigo y de aquellos izquierdistas que dicen que el gobierno es la solución. En esta lógica de construcción política, Sergio Massa ha convocado por estas horas a un gobierno de unidad nacional. Ni izquierda, ni extrema derecha, está siendo la clave de la migración de los votos de Juntos por el Cambio hacia Sergio Massa, que comienzan a ver sin chances su participación en una segunda vuelta; la sangría ya empezó a ser un hecho.

Las 10 últimas medidas en materia económica del candidato a presidente Sergio Massa ha fortalecido su presencia como actor político y económico, su agenda principal comienza a ser compatible con la agenda de preocupación de la sociedad argentina, y no es un dato menor cuando los dígitos de la inflación son alarmantes. Este acercamiento hacia la agenda de preocupación de la sociedad es clave: si recordamos los resultados de las PASO 2019, el Frente de Todos, (hoy Unión por la Patria) había obtenido el 47,80% de los votos, mientras que en esta última PASO 2023 obtuvo el 27,27 %, esto indica que más del 20 % de los votos migraron a la Libertad Avanza de Milei, una migración de votos descontentos, confundidos y embroncados, pero que son recuperables, ya que es un porcentaje del electorado que tiene memoria y reconoce las conquistas de los derechos obtenidos.

Haciendo la misma comparación, Juntos por el Cambio obtuvo en 2019 el 31,80 % de los votos y, en las PASO 2023 el 28,27 %, solo perdió un poco más del 3 % de los votos, por lo que se estaría frente a su techo más que a su piso. La sociedad argentina no es de extrema derecha y esto estaría indicando la migración de los votos de Juntos por el Cambio hacia Sergio Massa.

Queda claro que después de estas elecciones habrá un cambio sustancial de nuevas fuerzas políticas, con una sociedad argentina que mueve los tableros pugnando por un modo nuevo de hacer política.