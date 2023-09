EN LA UPA DEL B° GENERAL PAZ SE INAUGURÓ LA PRIMERA JUEGOTECA DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA

La directora de Atención Primaria para la Salud (APS), Marta Tarchini, y el director de Salud Mental de la provincia, Néstor Medina, inauguraron este jueves la primera juegoteca de la Dirección de Abordaje Integral en Salud Mental de Santiago del Estero, que fue habilitada en la UPA N° 1 ubicada en el barrio General Paz, a cargo de su coordinadora Nélida Alejandra Moreira, terapeutas, licenciados y equipos de salud mental.

La juegoteca funcionará a partir de octubre los días martes desde las 15, acompañados de todo el dispositivo infanto – juvenil. Es un proyecto de Nación que se puso en movimiento desde el espacio infanto – juvenil del nuevo centro de salud mental de la provincia, un espacio lúdico de juego sano y creativo donde se garantiza el derecho a jugar, promoviendo la salud y la creatividad de niños, niñas, adolescentes como política de estado para la transformación de realidades.

Tarchini agradeció a todos los trabajadores de Upas, licenciados y terapeutas del área Mental. «El jugar es un derecho del niño y también es una estrategia donde podemos intervenir a tiempo en un montón de situaciones problemáticas que se pueden dar y que los podemos rescatar en el momento adecuado, una oportunidad de atención que no la podemos dejar pasar. Estos son derechos adquiridos y debemos cuidarlos para no perderlos», dijo.

En tanto, el director de Salud Mental resaltó que «el juego es muy importante para los niños y adolescentes en el neurodesarrollo y la salud mental. Todo esto no sería posible sin el apoyo del Gobierno provincial a través de políticas públicas en materia de salud».

Participaron también los alumnos de los niveles primario y secundario del Colegio Beata Annunciata Cocchetti de la Fundación Casa de la Juventud y los chicos del jardín de infantes Medalla Milagrosa.