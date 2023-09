SE REALIZÓ EL ACTO DE COLACIÓN DE RESIDENTES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Con un emotivo acto en el SUM del Ministerio de Salud de la provincia, se realizó este jueves la entrega de certificados a los egresados de las Residencias de Ciencias de la Salud y profesionales que se desempeñaron como instructores docentes.

En este marco, también se dio la bienvenida a los nuevos residentes ingresantes por concurso.

En esta oportunidad 17 médicos recibieron sus certificados en las especialidades de Traumatología y Ortopedia, Anestesiología, Pediatría, Oftalmología, Clínica Médica, Tocoginecología, Cirugía Infantil, Cirugía General, Post Básica de Terapia Intensiva Infantil, Medicina Familiar, Odontología ,Interdisciplinaria de Salud Mental, Obstetricia y Enfermería en Neonatología.

El acto de colación contó con la presencia de la Ministra de Salud, Natividad Nassif; el subsecretario de Salud de la provincia, Cesar Monti y el responsable del Departamento de Docencia, Capacitación e Investigación, Sergio Scrimini. También acompañaron directores, jefes de los diferentes hospitales de la provincia, cuerpo docente de las residencias, egresados, ingresantes y familiares.

La ministra Nassif dijo: “En Santiago del Estero la medicina ha crecido. Pueden ver en quienes nos rodean en los ámbitos hospitalarios, clínicas y sanatorios, que se va fortaleciendo cada vez más los procesos de formación de recursos humanos en las ciencias médicas. No fue fácil convencer que en la provincia había capacidad para tener una carrera de medicina. No hemos estado solos, porque existe una decisión del Gobierno de favorecer acciones que tiendan al desarrollo. Son ustedes los recursos humanos y el talento, porque hay un Gobierno que toma la decisión de invertir en una universidad pública nacional y más allá de los límites administrativos es colocar la mirada de futuro en la provincia”.

A su turno, el subsecretario de Salud destacó que “este Santiago del Estero ha puesto todo para la salud pública y esto ha quedado demostrado”. “Tenemos una geografía inmensa donde el 20% de los santiagueños deben tener las mismas oportunidades con respecto a la medicina y a las ciencias de la salud, este sistema que se pone a la par del paciente en esta territorialidad necesita de todos y cada uno de ustedes porque esos santiagueños esperan de ustedes esto de la formación”, agregó.

Por último el Dr. Scrimini expresó: “Sabemos que transitar esta instancia de residencia implica un enorme esfuerzo, pero sabemos que no hay otro sistema mejor que el de residencias en la formación de egresados en sistemas de salud en especialidades. Sabemos que para adquirir esos conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes en el transcurso del tiempo, esto concentrado en 4 años como un programa seguido con supervisión durante el trabajo no hay otro sistema que haya demostrado que sea tan eficiente”.