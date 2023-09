APOYO DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA A MÚSICOS SANTIAGUEÑOS

Como parte del programa «Suena Cultura», el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, concretó acciones en Casa Castro en apoyo a la producción musical llevada a cabo por artistas emergentes de distintos puntos de la provincia.

En representación del gobernador Gerardo Zamora se hizo entrega de estos registros que significan un importante impulso para las carreras, a los músicos propuestos por distintas entidades.

Además del jefe de Gabinete, participaron del acto el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón, junto a la representante de Sadem, Rosy Díaz; la responsable de la Asociación Civil de Música de Mujeres, Natalia Almirón y en representación de Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero (Amuise), Dady López.

Cabe señalar que el programa “Suena Cultura” tiene como objetivo la grabación de artistas nuevos en estudios profesionales locales.

Los músicos santiagueños favorecidos por el programa fueron Nahir Acuña, Esteban More (Grupo de Rock Sarcasmo), Ángela Lobos, Marcela Sánchez, Lucas Luna, Silvia Pajón, Manuel Silva, Jorge Neme, Javier Palavecino, a Paula Burkhard, Camila Cornet (Sanguchito Cornet).

En ese marco, Elías Suárez se dirigió a los artistas: “Es importante visibilizar el esfuerzo que significa para los artistas santiagueños emergentes, la cultura es una política de estado, para nuestro gobernador Gerardo Zamora, y eso significa acompañar permanentemente y estar siempre presentes a las iniciativas de aquellos actores culturales, de la música y de todas las disciplinas culturales”.

Asimismo, añadió: “Esto es importante que se vea, que se visibilicen estas iniciativas».

Por su parte, Leguizamón puso de relieve el trabajo que llevan adelante los músicos santiagueños al afirmar: “Ustedes son los protagonistas, artistas que graban su primera canción, artistas que no han tenido grabaciones previas, nuevos o que tienen su trayectoria pero que no han grabado nunca y son parte de este programa”.

El funcionario explicó que “Suena Cultura es un programa que empezó allá por el 2021 con producción profesional, y ya lleva más de 90 canciones ca lo largo de los meses sumadas a las de hoy, tenemos un volumen muy importante y que seguiremos entregando en varias instancias más”.

Para finalizar, miembros de las asociaciones de la música agradecieron al Gobierno de la provincia “por el apoyo constante a los artistas, a lid músicos y a la cultura”.