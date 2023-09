En Villa Figueroa inauguraron viviendas sociales, una plaza saludable y un monumento a los Héroes de Malvinas

La comunidad de Villa Figueroa vivió este jueves una jornada memorable con la inauguración de importantes obras, entre las que se cuentan 21 viviendas sociales; la Plaza Saludable «Mundo Mágico»; un monumento en homenaje a los Héroes y Caídos en Malvinas y 15 kilómetros de enripiado en el camino que une La Loma con la localidad de Cachi.

Estuvieron el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; el subsecretario de Justicia; Ramiro Santillán; la diputada nacional Nilda Moyano y el presidente del Centro de Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas, David Díaz, además de una delegación de veteranos y jefes comunales de la zona que fueron recibidos por la comisionada municipal local, Gabriela Gerez Bravo.

Las unidades habitacionales fueron construidas por la Comisión Municipal de Villa Figueroa con fondos del Gobierno de la provincia y están distribuidas en los parajes: La Fortuna, Caspi Corral, Santa María, La Maravilla, Tusca Pozo, La Candelaria, Jume Esquina, La Bota, Quimlioj, El Sobrante Vaca Huañuna, Colonia San Juan, San Felix, Jumialito y Villa Figueroa.

En lo concerniente al monumento, se construyó con fondos coparticipables al igual que plaza saludable que está emplazada en el acceso norte del pueblo y será un espacio para el esparcimiento y la práctica de deportes.

Al hacer uso de la palabra, Gerez Bravo elogió el programa habitacional gratuito que lleva adelante el Gobierno provincial y sostuvo: «Es maravilloso porque permite cumplir el sueño de la casa propia y dignifica a tantas familias que no tienen los recursos para construirla por sus propios medios».

Por otro lado, agradeció la presencia de las autoridades y de las delegaciones de instituciones educativas que acompañaron la ceremonia de habilitación de obras.

«Son obras significativas para el pueblo, como lo es el monumento a través del cual homenajeamos a nuestro héroe de Malvinas, Delfor Bravo, hijo de esta tierra que ha luchado tanto por la reivindicación de los ex combatientes y sus familias, además de otras acciones que han dejado de ser un sueño para convertirse en realidad, en beneficio de toda la comunidad», afirmó la comisionada.

A su turno, Niccolai hizo especial énfasis en el proceso de transformación que vive la provincia y expresó: «Vivimos en un Santiago que ha cambiado mucho, que genera posibilidades de futuro porque desde el 2005 comenzamos a construir una provincia que nos contenga a todos, hemos recuperado la esperanza y hacemos nuestro aporte para que la Nación que crezca».

Además, resaltó el desarrollo y crecimiento de los pueblos del interior: «Llego a Villa Figueroa y veo una comunidad que está en crecimiento, que siempre tiene una obra nueva y esto sucede en cualquier punto de la provincia porque hay un Estado presente con la decisión de seguir apostando al crecimiento y desarrollo de todo su territorio».

En el final, manifestó: «En este día festivo por la inauguración de obras, de recordación a la gesta de Malvinas, los invito a fortalecer la democracia a 40 años de su recuperación para que sigamos por este camino de realizaciones del que estamos orgullosos, porque nos ha permitido recuperar el Norte Argentino, que ayuda a generar las condiciones para que el país siga creciendo».