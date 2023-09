Zamora recibió a miembros de la Asociación Santiagueña de Taekwon-Do

El gobernador Gerardo Zamora recibió este miércoles en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, a miembros de la Asociación Santiagueña de Taekwon-Do que compitió de forma exitosa en el mundial ITF realizado en la ciudad de Astana- Kazajistán en el mes de agosto y que estuvieron acompañados por el titular de la institución, Osvaldo Ríos Olivero.

En la oportunidad, el mandatario provincial estuvo acompañado por el secretario de Deportes, Carlos Dapello.

Durante el encuentro los deportistas -que obsequiaron al gobernador una de las copas obtenidas- detallaron los logros alcanzados en la competencia de élite, que fueron en equipo y otros individual, donde se hizo especial énfasis en la destacada perfomance de Nerea Bruno Umaño y Alicia Quainelle.

En este marco, Zamora felicitó al grupo por su desempeño éxitoso y sostuvo: «Siempre tratamos de apoyar a todos los deportes, generamos infraestructura para que los eventos puedan desarrollarse y todas esas cosas benefician al turismo y eso es importante».

Al final, expresó: «Que los deportes den sus frutos como los que han tenido ustedes motiva a muchos chicos que recién empiezan y de eso se trata la política de Estado, trabajar en todos los sentidos, porque si no habría tanta competencia no habría objetivos».

Por su parte, Ríos Olivero dijo: «Agradecemos el apoyo que recibimos del Gobierno, porque sin esa ayuda, la perfomance atlética no sería exitosa y fue algo importante para que podamos estar presentes en este mundial».

En el final, contó que el 7 y 8 de octubre, se llevará adelante en las instalaciones del Club Quimsa de la ciudad Capital, un circuito internacional, que será triangular con participantes de Argentina, Grecia y Estados Unidos.