Reflexiones sobre lo que dejó el Debate Presidencial

(Por el Lic. Diego Ramos, Politólogo). A diferencia del debate presidencial 2019, en el que no hubo un cisne negro, que hubiese modificado el cauce del debate previsto, en esta ocasión hubo un intento de colocarlo en el eje de la centralidad del debate en torno al irresponsable accionar de Martín Insaurralde. Más allá del intento, de algún sector de los medios de comunicación, fue el punto más flojo como proposición, que si bien no deja de indignar a la sociedad, los asesores dieron cuenta que no tenían mucho margen para que sus candidatos descuidasen la centralidad de sus propuestas de cara al electorado que esperó, con mucha expectativa, escuchar ideas. La palabra corrupción no estuvo en el debate y en esto Sergio Massa salió ileso.

Cada vez más los debates presidenciales toman cuerpo y se hacen parte central de nuestro sistema político democrático ante un público que, sin duda, hoy no fue un mero espectador, al contrario, es cada vez más exigente de ideas y propuestas, en horas será el hacedor de opinión pública.

El mega operativo, la imponencia de las instalaciones del FORUM dieron las condiciones para un debate de esta envergadura. Un debate es por definición “una discusión” y es lo que justamente se propuso en esta nueva edición con un nuevo formato. En línea generales Milei no pudo desprenderse de su personaje creado, sea por actuación propia o por señalamiento de los demás candidatos, una Patricia Bullrich que, obsesionada con el Kirchnerismo, tuvo varias lagunas, y que con una Myriam Bregman con un relato archiconocido mostraron un esquema discursivo orientado en un tono «ideológico», con algunas pocas claras propuestas y varias chicanas o pase de factura.

Nadie duda que las miradas se agudizaron hacia Sergio Massa por los últimos acontecimientos del cuestionado Insaurralde, circunstancia bien aprovechada por el candidato a presidente de Unión por la Patria, acostumbrado a cinturear escollos de alta intensidad para mostrar dónde se encuentra parado, qué es lo que lo diferencia y porqué “es el hombre de la unidad nacional” capaz de convocar a los diferentes sectores, no es casualidad que quiso mostrar en todo el debate su ropaje de gobernabilidad por haber conseguido en plena campaña electoral la aprobación de la ley sobre ganancias.

La poca novedad de los «golpes» utilizado por los diferentes candidatos hacia el actual Ministro de Economía le facilitó su defensa, intentó aprovechar al máximo la ventaja de la más de 10 medidas económicas implementadas que hasta las PASO no existían. Por ello se entiende que sus 5 momentos a replica las utilizó en el primer eje de economía, el eje más sensible de este momento coyuntural al que el actual Ministro debía custodiar de la mejor manera.

Bullrich y Milei compartieron cabeza a cabeza con eslóganes intangibles que no se reflejan en la realidad, situación a la que Myriam Bregman en muchos pasajes no pudo evitar. El cordobés Juan Schiaretti, un conocido por su paso como interventor en nuestra provincia fue concreto, bastante cuidadoso, no pudo salirse de la ciudad cordobesa a quien ponía constantemente como ejemplo de gestión, le faltó emocionalidad y convencimiento.

El eje de los derechos humanos fue reconocido por Massa como una iniciativa y propuesta por parte de la sociedad argentina, cuando había un candidato decidido obviar ese eje central, en alusión a Milei.

En las preguntas cruzadas, hubo dos preguntas interrogantes que fueron muy favorables para Sergio Massa. La primera fue de Juan Schiaretti al consultarle de cómo podía resolver el tema de ésta inflación siendo hoy el actual ministro de economía y, la segunda, fue cuando Milei le pregunta si Massa con Juntos por el Cambio o con los radicales, a lo que Massa respondió que llamaría a la unidad nacional convocando a los mejores incluso de los liberales. La que quedó en aplazo fue Patricia Bullrich que, en dos oportunidades, no tuvo la claridad suficiente para explicar su plan económico.

Queda un segundo debate, y seguramente cada uno de los candidatos ya está recalculando cuales fueron los puntos más flojos y cuáles son los que deben aprovechar. Todos cerraron con frases que los identifican, como por ejemplo, “no fueron 30 mil, fue una guerra”, o la de pedido de disculpa, que pueda ser creída o no, pero sin duda es la menos escuchada en el campo de la política, en especial de los que ocupan cargo en el gobierno.