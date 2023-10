DECENAS DE FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO ROBLES RECIBIERON VIVIENDAS SOCIALES

El ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, encabezó este martes por la tarde el acto de entrega de 44 viviendas sociales a familias que residen en distintos barrios de la ciudad de Beltrán y en los parajes La Florida; Cheej; Higuera Chacra; Santo Domingo; Tiu Chacra; Tusca Pozo, Refugio; y en la ciudad de Fernández, todos ubicados en el departamento Robles.

Las unidades habitacionales fueron construidas con fondos provinciales por las ONG: Diseñando un Futuro en Beltrán (2); La Florida (6); La Casa de Todos (5); Los Gauchos (6); Nueva Bicentenario (5); Iglesia Evangélica Vida Nueva en Cristo (1); San Cayetano (3) y Beltrán Hacia Adelante (16).

En principio, en el barrio Lomas de Zamora y desde el domicilio de Franco Jiménez, se realizó el tradicional corte de cintas, donde se oficializó la habilitación de 28 casas y se entregó las llaves a los beneficiarios.

En este lugar, Marcela Castillo, en representación de las instituciones intermedias que colaboraron con el programa, destacó la importancia de este plan habitacional y dijo: «Es una maravilla porque ha posibilitado dar solución definitiva de vivienda a tantas familias que no podían cumplir el sueño de la casa propia por sus propios medios» y agregó: «Llevamos construidas 155 viviendas entre todos las organizaciones de la zona, que son de Beltrán, Forres y Fernández».

Posteriormente se hizo una segunda ceremonia en el barrio Avellaneda Norte, donde el ministro Niccolai estuvo acompañado por el intendente de Beltrán, Miguel Álvarez, donde fueron formalmente entregadas otras 16 viviendas.

En este marco, Rosa Sánchez, titular de la ONG Beltrán Hacia Adelante, expresó su satisfacción de ser parte de este programa «que tantas alegrías le ha dado a la gente, sobre todo en el interior de la provincia».

Al hacer uso de la palabra, Niccolai felicitó a todas las familias que accedieron a sus viviendas y manifestó: «En noviembre llegaremos a las 30 mil viviendas autorizadas en toda la provincia, que impacta en 150 mil santiagueños beneficiados, que no solo consiguen casa, sino que mejoran sus condiciones de vida, de salud, impacta en la generación de puestos de trabajo y la motorización de la economía regional».

En otro orden, resaltó el trabajo comprometido de 1.500 instituciones intermedias que son parte del programa. «De las 30 mil casas, más de la mitad están construidas por ONGs que colaboraron para dar solución a quienes están en situación de vulnerabilidad», precisó.

Antes de finalizar, el ministro ratificó la decisión política del Gobierno provincial de continuar con este programa y afirmó: «El gobernador Gerardo Zamora está comprometido no solo con este programa, sino también con realizar todo lo que haga falta para generar crecimiento y mejorar cada día la calidad de vida de los santiagueños».