LA MUNICIPALIDAD INFORMA SOBRE IMPORTANTE COMUNICADO DESDE LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LORETO LTDA

La Intervención de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable “Loreto Ltda”: informa a sus usuarios que el servicio se vio afectado en el transcurso de la mañana en algunos sectores al realizarse un trabajo en cisterna de acopio por arreglo de válvula del motor de la red, por lo que ingresó sedimentación en la misma.

Por este mismo trabajo, se tuvo que modificar el horario de bombeo de la siesta.

También, se informa que la semana entrante comenzará la limpieza de cisterna, por lo que puede verse afectado el servicio algunos días.

Asimismo, la intervención pide disculpas por las molestias ocasionadas e informa que continúan trabajando para mantener y mejorar el servicio de agua potable para los loretanos.

Por otro lado, también se solicita la colaboración de los ciudadanos con las siguientes propuestas:

No dejar abiertas las canillas.

No usar el agua para el riego de veredas y calles.

No usar para el riego de plantas.

No conectar bombas a la red de distribución.