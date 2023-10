SILVA NEDER: “LA POLÍTICA HABITACIONAL IMPULSADA POR EL GOBERNADOR ZAMORA ES EJEMPLO A NIVEL NACIONAL

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder ratificó hoy que “la política habitacional impulsada por el gobernador Gerardo Zamora en Santiago del Estero es un ejemplo a nivel nacional” y remarcó que “la vivienda ya no debe ser sólo social, sino que debe ser una vivienda digna en donde la familia pueda sentirse cobijada y sentir que está haciendo realidad su sueño”.

Este fue el mensaje que brindó esta mañana el Vicegobernador durante la apertura del Segundo Encuentro Regional de Hábitat que se realizó en el SUM del CCB, donde asistió en representación del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora y en el que estuvieron presentes la secretaria de Hábitat, Micaela Villaverde y el secretario de Coordinación, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Marcos Aguilar; ministro de Obras, Servicios Públicos y Agua, Aldo Hid; presidente del Consejo Nacional de la Vivienda de Argentina y titular del IPVU, Augusto Du Bois y secretaria Técnica del IPVU, Sara Ayuch, entre otros.

En la oportunidad transmitió a los funcionarios de distintos organismos y entes nacionales, provinciales y municipales presentes en el encuentro el afectuoso saludo del gobernador Zamora y agradeció en nombre del Gobierno de la Provincia “el permanente apoyo del Gobierno de la Nación en materia de política habitacional y, en particular, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, con su titular Santiago Maggiotti a la cabeza”.

En tal sentido, indicó: “No ha quedado un lugar de toda la República Argentina en donde este Ministerio no haya estado presente y llevado una solución tan importante como dar una vivienda digna a ese argentino y argentina que la necesita. Hoy hay más de 132 mil viviendas ya entregadas desde el inicio de la gestión del compañero presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

“En Santiago del Estero, la política habitacional impulsada por el gobernador Zamora es un ejemplo a nivel nacional. Así lo refieren los índices del último informe del Censo sobre vivienda que ubica a la provincia a la cabeza, donde de cada 100 santiagueños, 83 son propietarios de las mismas, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cierra ese listado, donde de cada 100 porteños, sólo 53 son propietarios”, indicó.

Acotó: “Eso se logró en Santiago del Estero porque a partir del año 2005 cuando Gerardo Zamora, llega por primera vez a la gestión del Gobierno provincial, impulsa, entre otras tantas políticas de Estado, esta política habitacional integral de manera ininterrumpida, con la presencia permanente del Estado brindando soluciones habitacionales”.

Amplió: “Esa política pública habitacional se lleva a cabo a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo que ya brindó una respuesta a más de 29 mil familias santiagueñas y a otras tantas a través del Ministerio de Desarrollo Social, es decir, aproximadamente 60 mil familias santiagueñas se les brindó una solución a su problema habitacional, dignificándolas con su propia vivienda”.

Por su parte, Villaverde y Aguilar, representantes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, remarcaron que “el objetivo de estos encuentros es constituirse como un ámbito de articulación y visibilización a nivel regional y nacional de las políticas públicas referidas a la política habitacional”.