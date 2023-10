El Papa Francisco advirtió sobre «los payasos de mesianismo»: claro mensaje a Milei

Atento al desarrollo de la política en todo el mundo, el Papa comentó la necesidad de una salida «por arriba» de la crisis que hizo avanzar a la derecha.

A días de que se abran los comicios en el marco de las Elecciones Generales, el papa Francisco lanzó una fuerte advertencia sobre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei: «Los flautistas de Hamelín terminan ahogando a la gente».

El Papa Francisco, en una entrevista con la agencia Télam, fue consultado por las «fuerzas de ultraderecha que se expanden» en todo el mundo y sobre el voto que expresa esa expansión o «cierta frustración o decepción ante la política».

«¿Cree que estas crisis son momentáneas o perdurables? ¿Qué se puede hacer para revertirlas?», le preguntó la periodista periodista de Télam que lo entrevistó, a lo que Francisco remarcó su gusto por la palabra «crisis» porque «tiene movimiento interno».

«Pero de una crisis se sale para arriba, no se sale con enjuagues. Se sale para arriba y no se sale solo. Los que quieren salir solos convierten ese camino de salida en un laberinto, que siempre da vueltas y vueltas», señaló.

Papa Francisco y su mensaje para Milei

Sin dar nombres, pero teniendo en cuenta el contexto político actual en la Argentina, Francisco remarcó que «todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica».

«El Mesías es uno solo, que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo», sentenció como mensaje hacia la gran cantidad de votantes jóvenes que tienen Javier Milei y La Libertad Avanza.

«Ninguno puede prometer la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensemos cualquier tipo de crisis política, en un país que no sabe qué hacer, en Europa hay varios. ¿Qué se hace? ¿Buscamos un mesías que venga a salvarnos de afuera? No. Busquemos dónde está el conflicto, agarrémoslo y resolvámoslo», ratificó Francisco, para quien «manejar los conflictos es una sabiduría, pero sin conflictos no se va para adelante.»