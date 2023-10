Gerardo Zamora, sobre Massa: “Quisiera que sea el futuro presidente de la Nación”

También reflexionó y brindó un mensaje a pocos días de las elecciones generales. Apocos días de la elecciones generales para presidente en todo el país, Nuevo Diario mantuvo una comunicación exclusiva con el gobernador de la Provincia, Gerardo Zamora. Fue entrevistado por Nuevo Diario.

-ND: ¿Cómo quisiera que lleguen los santiagueños el domingo a las urnas?

-Gerardo Zamora: “Con esperanza. Porque somos una provincia que tenemos esperanza en un país con posibilidades, y aún en las dificultades que se viven y que son entendibles, no hay que votar con odio ni con enojo. Hay que votar con esperanza, porque tenemos una posibilidad de seguir adelante y eso no hay que perderlo. Con un Estado presente. Con salud pública, educación pública, con obras, con muchas cosas que a veces no las valoramos, pero que significan miles de santiagueños con trabajo y con posibilidad de futuro”.

-ND: ¿Qué incidencia tiene esta elección en nuestra idiosincrasia, en nuestro pueblo, en el santiagueño? ¿Qué puede llegar a pasar si gana uno u otro?

-GZ: “Las propuestas están claras. Nunca más claras estuvieron y eso marca las diferencias, con Estado y sin Estado, con obras y sin obras. Con posibilidades de educación y salud pública, viviendas o todo privado. Todo esto tiene mucha importancia para una provincia como la nuestra, sobre todo cuando se habla de federalismo que la gran preocupación hoy es que la propuesta contraria es eliminar la coparticipación. Y eso significaría un gran ajuste, quizás para el que lo hace muy contento de hacerlo, pero quedará mucha gente sin trabajo, de un día para otro. Y eso es algo que no quisiéramos. Por lo tanto, tiene un impacto importante y yo me involucro en eso, y estoy plebiscitando mi gestión también de alguna manera para que esta provincia pueda seguir adelante. Aun sabiendo de las dificultades, de los enojos con la inflación y de muchas cosas que hay que solucionar, pero hay que solucionarlas con todos adentro”.

Al ser consultado, sobre cómo definiría a las siguientes personas, respondió:

-Bullrich: “Es una candidata que su referente político (Mauricio Macri) está trabajando para Milei y la dejó sin posibilidades”.

-Milei: “Una persona con cero antecedentes y con ideas que, si son votadas por la gente, van a hacer mucho daño”.

-Massa: “Quisiera que sea el futuro presidente”.

-Papa Francisco: “Absoluto respeto por él, por lo que significa. Más allá de mi fe inquebrantable es una persona muy importante para el mundo. Además, es argentino”.

Sobre la idea de federalismo, indicó: “Hay que defenderlo y cuidarlo. Sin federalismo no hay país, además”.

Acerca del tema de educación, subrayó el gobernador: “La educación debe ser pública, que pueda haber educación privada, pero sobre base pública con posibilidades para todos, es totalmente irrenunciable para nuestro país. Al igual que el federalismo. Sería una locura pensar que no es un derecho la educación”.

Ante el interrogante, ¿Argentina es un país viable?, respondió: “Sí. Miremos el mundo, miremos qué pasa en el mundo. No solamente por la guerra, no solamente por las inmigraciones, la violencia, la segregación. Miremos lo que pasa en el mundo. Argentina va a salir adelante”.

Sobre el FMI, dijo: “Hay que salir del FMI. Nunca más volver a entrar, nunca más volver a equivocarnos”.

Como último mensaje al santiagueño, expresó: “Que vaya a votar con esperanza. Queremos vivir en paz, tiene que haber unidad. Aun en las peores dificultades, las tenemos que superar y mandarles un fuerte abrazo. Y que triunfe la democracia”.