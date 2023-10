«Es una lástima que a 40 años de la democracia, nos encontremos con un hombre que desprecia al federalismo y destruye a las provincias». Pidió el voto de la ciudadanía para «defender a Santiago». Gerardo Zamora dejó su mensaje a la ciudadanía de cara a la votación del domingo y pidió el acompañamiento al Frente Cívico por Santiago para defender los intereses de la provincia, publica El Liberal, de la entrevista al primer mandatario en Libertad de Opinión.

Remarcó que en las elecciones anteriores «los santiagueños nos han acompañado y ese acompañamiento se traduce en legisladores santiagueños en representación de la sociedad santiagueña». También resaltó que las «políticas públicas santiagueñas están avaladas por los votos que siempre los santiagueños nos han dispensado a este proyecto político de unidad que es el Frente Cívico por Santiago».

Agregó que a ese respaldo en las urnas «yo jamás lo he usado ni lo usaría como un trampolín para ser candidato a presidente o a vicepresidente o para cualquier cuestión sectorial ni para mi partido ni para ningún gobierno, por más afinidad que tenga conmigo. Lo voy a usar siempre para defender los intereses de los santiagueños. Por eso les pedimos que este 22 de octubre nos den ese voto de respaldo, porque tenemos que defender a Santiago del Estero porque tiene posibilidades de crecer como nunca, porque este momento de la Argentina va a pasar y se va a recuperar».

Al votante de Milei

Por otra parte, Zamora comentó que muchas personas le manifestaron que lo apoyan, pero que no votarían a Massa. Y a ellos se dirigió: «Esa gente lo vota a Milei, y le diría lo siguiente: Conmigo contá, voy a defender la provincia a muerte, pero si nos quitan la coparticipación, con la recaudación que nosotros tenemos sin coparticipación y que nos hagamos cargo la Provincia, no alcanza para la cantidad de maestros, de policías, de empleados públicos, desaparecen municipios. Cambiaremos las tablets a estudiantes por nada, solo la posibilidad de portar armas que proponen (por Milei). Se sacará el Ministerio de Educación porque es adoctrinamiento y tendrán que ir los chicos al servicio militar obligatorio que es la propuesta, con lo cual vamos cuarenta y pico de años para atrás».

Zamora dijo que también un gobierno de Milei significaría el fin «de la obra pública y 12 mil santiagueños quedarán sin trabajo automáticamente (de la Uocra); y otro tanto de empleo privado registrado, de empresas que realizan obra pública, que a partir del 10 de diciembre quedarían sin trabajo. No habría fondos para comedores escolares, no habría fondos para que los clubes desarrollen sus actividades, ni los jóvenes viajar. El turismo termal quedaría destinado a las actividades privadas y sin apoyo público. Y muchos santiagueños quedarían en forma indirecta, sin trabajo», manifestó.

«Y le diría a esa persona ‘te agradezco que no sea conmigo, pero después no me reclames porque eso es lo que estás votando. Después no quiero ser el culpable'», recalcó. Y agregó: «Lo que queremos es una provincia que por más que tengamos miles de problemas, no destruyamos lo que tenemos».

Advirtió: «Y la destrucción del federalismo, la destrucción de los ingresos, va a dejar mucha gente sin trabajo. Es lindo decir voy a hacer un ajuste tremendo y con eso voy a ganarme la solidaridad de los fondos de inversiones, esos que le dicen que le van a comprar y liquidar las reservas del Banco Central, porque esa es otra cosa grave que se está planteando, vamos a quedar como Zimbabue».

Aclaró: «No es que estoy haciendo una campaña de terror. Soy un hombre destinado a los desafíos y voy a cumplir mi mandato y hacer todo lo posible. Pero no soy yo el que va a hacer todas esas cosas. Es una lástima que a 40 años de la democracia, nos encontremos con un hombre que desprecia al federalismo y destruye a las provincias».