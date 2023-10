Claudia Zamora: «La única forma de expresar nuestra voluntad es a través del voto»

Pasadas las 13, la presidenta provisional del Senado, Claudia de Zamora, emitió su voto en el Colegio Mater Dei de la ciudad de La Banda, oportunidad en la que llamó a los santiagueños a concurrir a las urnas con esperanza porque ésta «es la única forma de expresar nuestra voluntad».

En este sentido, tras sufragar, en diálogo con los medios expresó: «Estoy muy contenta de ejercer este derecho y cumplir el deber cívico de votar para elegir nada más y nada menos a la máxima autoridad de los argentinos».

Además, hizo un llamado a los santiagueños: «Les pido que concurran a las urnas a votar, a los que todavía no lo han hecho, porque es la única manera de que podemos expresar nuestra voluntad. Que sea un voto de esperanza y de fe para un futuro mejor para los santiagueños y los argentinos».

Sobre las expectativas del resultado electoral dijo: «Creo que habrá ballotage y una sorpresa para bien».

En lo que respecta a la salud del gobernador Gerardo Zamora, agradeció al pueblo santiagueño por las muestras de afecto y de preocupación por su salud.

«Vengo del hospital, él está muy bien, ha evolucionado muy bien, de acuerdo al parte médico, tiene una hermosa evolución, mañana le harán un control de rutina y si todo sigue bien le darían el alta para que descanse en su casa», indicó la senadora.

También contó que durante el almuerzo, el mandatario se lamentó por no poder participar de esta jornada democrática. «Me decía que es la primera vez, desde que empezó votar a los 18 años, que no va votar y tampoco podrá participar activamente como digirgente; pero más allá de eso, está tranquilo, sin celular, y es mi responsabilidad como esposa y madre de sus hijos cuidarlo, por eso lo pongo al tanto de las noticias. Fuera de no poder participar, está bien anímicamente», dijo.

Al final agradeció al sistema de salud pública de Santiago del Estero y particularmente al personal del Hospital Regional.

«Me ha tocado estar dos veces con él en situaciones de emergencia: hace dos años cuando pasó lo del accidente y ahora; y es un servicio de excelencia, no solo en infraestructura, sino la tecnología, los medicamentos y la atención humanizada. Quiero agradecer a los médicos, a todo el personal de salud por el servicio que prestan, no solo al gobernador sino a todos los santiagueños», dijo.