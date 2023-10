AUDIO/ Zamora encabezó un acto radical por los 40 años de Democracia

El Gobernador de la provincia estuvo en el evento realizado por Radicales del Frente Cívico en el club Independiente. El Dr. Gerardo Zamora, gobernador de la Provincia, encabezó un plenario, enmarcado por el 40ª aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín que inició el recorrido democrático, en el club Independiente.

El máximo mandatario provincial estuvo acompañado por la Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, presidenta provisional del Senado de la Nación; el Dr. Carlos Silva Neder, vicegobernador de la Provincia; el Sr. Elías Suárez, jefe de Gabinete de Ministros; la Ing. Norma Fuentes, intendente de la ciudad Capital; entre otros funcionarios provinciales y municipales.

«Una inmensa alegría. Gracias a los militantes radicales del Frente Cívico que organizaron este homenaje. Hoy no es una fecha más, no solamente porque nos enmarcamos en el tiempo más largo de democracia ininterrumpida del país. Cuando escuchábamos las palabras de Raúl Alfonsín están más vigente que nunca. Era un visionario, un argentino como ninguno», expresó el Dr. Zamora. (Fotos Juan C Tello)